5 Hal yang Buat Bruno Mars Kokoh Mendominasi Tangga Lagu Musik Global Meski 1 Dekade Vakum Perilisan Album Solo

Bruno Mars (Instagram @brunomars)
JawaPos.com – Bruno Mars diketahui hampir satu dekade tidak merilis album solo penuh terbaru, Namun masih menjadi salah satu penyanyi yang konsisten mendominasi tangga lagu musik global.
Kehadiran Mars di industri musik bahkan dinilai tetap relevan di tengah perubahan tren musik pop yang sangat cepat.
Berikut 5 alasan mengapa Bruno Mars masih mampu bertahan sebagai penyanyi solo papan atas meski lama tidak merilis album solo baru dalam waktu yang lama, seperti dilansir dari laman Ad HOC News pada Kamis (14/5).
1. Bruno Mars Memiliki Katalog Lagu yang Kuat dan Bertahan Lama
Lagu-lagu Bruno Mars dikenal memiliki kualitas yang mampu bertahan lintas generasi. Sejumlah karya seperti Just the Way You Are, Grenade, hingga That’s What I Like masih sering diputar di berbagai platform digital.
Musiknya dianggap memiliki keseimbangan antara unsur nostalgia dan nuansa modern sehingga tetap relevan di berbagai era. Kondisi ini membuat lagu-lagu lama Bruno Mars terus kembali masuk daftar putar dan tangga lagu meskipun tanpa rilisan album baru.
2. Gaya Musik Bruno Mars Menjangkau Banyak Kalangan Pendengar
Bruno Mars dikenal mampu menggabungkan unsur pop, funk, soul, R&B, hingga musik retro ke dalam karya-karyanya. Perpaduan tersebut membuat musiknya dapat diterima oleh pendengar muda maupun generasi lebih ddewasa
Lagu-lagunya juga mudah diputar dalam berbagai suasana, mulai dari pesta hingga momen santai. Faktor itu menjadikan Bruno Mars memiliki basis penggemar yang luas dan stabil selama bertahun-tahun.
3. Dominasi Platform Streaming Menjaga Popularitasnya Tetap Tinggi
