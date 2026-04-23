Ryans Rayel Rilis Single Baru, Kolaborasi dengan Pencipta Lagu 'Lagi Syantik' Siti Badriah

JawaPos.com - Penyanyi muda Ryans Rayel merilis single terbaru berjudul Lagi Pengen. Single terbarunya tersebut diciptakan oleh pencipta lagu kenamaan Tanah Air, Yogi RPH, yang sukses besar lewat lagu Lagi Syantik yang sempat dinyanyikan Siti Badriah dan lagu Cikini Gondangdia dari Duo Anggrek.

Lagu Lagi Pengen menjadi bukti keseriusan Ryans Rayel dalam mengembangkan karier bermusiknya melalui kerja sama dengan pencipta lagu berpengalaman, sekaligus memperkuat eksistensinya di ranah musik hipdut modern.

Single Lagi Pengen mengusung genre hipdut kekinian, memadukan unsur dangdut dengan sentuhan pop modern. Menghasilkan nuansa musik yang segar dan mudah dinikmati berbagai kalangan.

Aransemen yang ringan namun energik membuat lagu ini berpotensi menjadi pilihan baru bagi penikmat musik Tanah Air, khususnya bagi generasi muda yang menyukai musik dengan ritme catchy.

Secara lirik, lagu ini mengangkat kisah tentang dinamika hubungan percintaan yang sering diwarnai perasaan cemburu dan emosi. Situasi tersebut muncul ketika salah satu pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga komunikasi menjadi berkurang dan memicu kesalahpahaman.

Menurut Ryans Rayel, tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat lagu ini terasa relevan bagi banyak pendengar. Fenomena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan dinilai sebagai masalah umum yang sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Ryans Rayel berharap lagu ini bisa menjadi pengingat sekaligus hiburan bagi para pendengar.

"Lagu ini sangat relate dengan kehidupan banyak orang, termasuk pengalaman yang sering kita temui sehari-hari," ujar Ryans Rayel dalam keterangannya.

Melalui lagu Lagi Pengen, Ryans Rayel ingin menyampaikan pesan sederhana namun bermakna tentang pentingnya menjaga komunikasi dalam sebuah hubungan. Memberi kabar sekecil apa pun dinilai dapat menjadi langkah untuk terus menjaga keharmonisan dan mencegah konflik yang tidak perlu. Pesan ini menjadi nilai emosional yang kuat di lagu tersebut.