Sinopsis Film We Bought a Zoo (2011): Melewati Masa Duka dengan Membeli Kebun Binatang secara Impulsif

JawaPos.com - Proses untuk berdiri kembali setelah mengalami duka besar bukanlah hal yang mudah dan cepat. Terutama setelah kehilangan seseorang yang sangat berharga.

Banyak hal dapat dilakukan untuk sembuh dari luka kehilangan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk melupakan atau mengenang mereka.

Namun, anak-anak membutuhkan bantuan untuk melewati masa berkabung mereka. Terutama anak-anak yang kehilangan orang tuanya.

Benjamin Mee (Matt Damon) baru saja secara tiba-tiba kehilangan istri tercintanya. Tidak hanya itu, kedua anaknya yang masih muda juga kehilangan ibu mereka.

Benjamin awalnya adalah seorang jurnalis profesional yang hidupnya penuh dengan petualangan. Ia telah menjelajah dunia, mewawancarai sosok-sosok terkenal, dan melewati banyak tantangan lain. Namun, setelah istrinya tiada, dunianya seakan-akan runtuh.

Ia masih harus membesarkan dua anaknya, Dylan (Colin Ford) dan Rosie (Maggie Elizabeth Jones), yang keduanya memiliki kepribadian bertolak belakang.

Dylan baru saja menginjak usia puber, dan ia sangat merindukan ibunya. Tidak hanya itu, ia dikeluarkan dari sekolah akibat hasil karya seramnya dan telah mencuri uang dari kantin.

Rosie masih sangat kecil, ia mengerti bahwa ibunya sudah tiada. Tapi ayahnya tidak pandai membesarkan seorang putri, sehingga Rosie harus menjadi lebih dewasa terlalu cepat.

Benjamin merasa bahwa lingkungan hidup mereka tidak mendukung proses berduka mereka. Karena tidak hanya mereka memiliki tetangga yang berisik, seluruh rumah mereka selalu mengingatkan mereka terhadap orang yang telah tiada. Maka Benjamin memutuskan untuk pindah.