Spontanitas Tanpa Batas versus Budaya Elit yang Rigid: Sintesis Istimewa Hip-Hop dan Bushido dalam 'Samurai Champloo'

JawaPos.com - Ada banyak unsur yang tidak bisa disatukan di dunia. Air dan minyak, materi dan antimateri, dua kutub magnet yang sama, logika dan iman, gelap dan terang, hingga ranah fiksi seperti Superman dan batu Kripton.

Sepintas, budaya musik hip-hop dan prinsip bushido juga merupakan dua hal yang sulit dibayangkan untuk melebur.

Alasannya sangat jelas. Yang satu menyuarakan kebebasan dan pemberontakan yang lahir dari kemiskinan dan kriminalitas di jalanan Bronx; sementara satu lagi identik dengan samurai di zaman Edo, kode etik, hierarki, disiplin dan kehormatan.

Yang satu kebebasan total. Satu lagi keteraturan mutlak.

Anggapan bahwa dua kultur bertolak belakang ini tak mungkin bisa disandingkan sukses dipatahkan pada tahun 2004 melalui sebuah serial anime unik: Samurai Champloo.

Lahir dari buah pikir animator dan sutradara Jepang Shinichiro Watanabe, sosok yang juga menciptakan Cowboy Bebop, Samurai Champloo tidak sekadar menempel musik hip-hop berbalut cerita pasaran tentang para samurai yang hidup di era Jepang feodal semata-mata demi terlihat cool dan anti-mainstream.

Samurai Champloo memberi sebuah pemahaman baru lewat perspektif artistik bahwa tradisi hip-hop dan budaya samurai sebetulnya bisa berkelindan erat.

Personifikasi Identik Bushido Untuk bisa memahami mengapa Samurai Champloo merupakan serial yang begitu istimewa, perlu menengok ke belakang sejenak untuk memahami seperti apa kedudukan samurai di era Jepang feodal.