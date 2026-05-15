Fenomena 'Waifu' dan 'Husbu' Sebagai Bentuk Fictoseksual: Ketika Pasangan Virtual jadi Rumah Paling Ideal

Ilustrasi: Waifu, fenomena 'istri idaman' virtual. (Istimewa)
JawaPos.com - 4 November 2018, Tokyo, Jepang. Di dalam sebuah ruangan, Akihiko Kondo, 35 tahun, berdiri di antara puluhan orang yang menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya dibungkus setelah jas putih rapi. Wajahnya berseri-seri. Semringah, cerah, ceria, tanpa beban.
Hari itu, adalah hari bahagia Akihiko. Pria kurus berkacamata yang berprofesi sebagai aparatur negara di Negeri Matahari Terbit itu akhirnya melangsungkan pernikahan dengan sang belahan jiwa yang sudah menawan hatinya selama lebih dari 10 tahun.
Sebanyak 39 orang yang hadir di sana ikut menjadi saksi.
Bukan saksi pernikahan biasa.
Tapi saksi sejarah akan suatu hal yang membuat perasaan campur aduk: membingungkan, menggelikan, tapi juga menyedihkan sekaligus menyeramkan hingga titik tertentu.
Hari itu, Akihiko tidak menikahi perempuan nyata.
Hari itu, Akihiko mengikat janji dengan Hatsune Miku: sosok penyanyi kartun berwujud gadis muda tinggi semampai berambut hijau panjang.
Bukan wanita dengan darah dan daging. Bukan manusia sungguhan.
Akihiko adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang dengan kondisi yang disebut fiktoseksualitas. Sebuah keadaan di mana orang lebih tertarik secara emosional dan bahkan secara seksual oleh karakter fiksi ketimbang manusia sungguhan.
