Terinspirasi dari Pembangunan Jembatan Suramadu, Film Tumbal Proyek Siap Ramaikan Bioskop Pekan Ini

Film Tumbal Proyek garapan sutradara Jero Point mengangkat tema cerita terinspirasi dari mitos tumbal proyek di jembatan Suramadu. (Istimewa)
JawaPos.com–Film Tumbal Proyek siap meramaikan industri perfilman Tanah Air mulai Kamis (13/5). Proyek horor garapan sutradara Jero Point itu mengangkat tema cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Terinspirasi dari mitos tumbal proyek di jembatan Suramadu, Jawa Timur.
”Memang kami terinspirasi dari cerita yang sering kita dengar soal tumbal proyek. Tentang orang-orang yang hilang tanpa jawaban, tanpa kabar,” ucap Produser Dheeraj Khalwani di Jakarta Selatan.
Film Tumbal Proyek mengikuti kisah Yuda (Kiesha Alvaro) yang menyusup ke sebuah proyek pembangunan jembatan terbesar di kotanya. Aksi tersebut dilakukan untuk menyelidiki kasus kematian sang ayah secara misterius.
Aksi itu juga mengungkap dugaan teror praktik tumbal nyawa manusia demi kelancaran pembangunan. Tidak sendiri, Yuda juga turut ditemani ibunya (Karina Suwandi) dan sang adik yang bernama Laras (Callista Arum).
Kiesha mengungkapkan, kesurupan menjadi tantangan sekaligus adegan terberat yang harus dijalani selama proses syuting film garapan rumah produksi Dee Company itu. Sebab, adegan tersebut membutuhkan energi dan kekuatan fisik yang banyak.
”Proses pengambilan gambar dilakukan di hari terakhir syuting. Jadi, semuanya sudah capek, sudah drained,” ujar aktor berusia 21 tahun itu.
Totalitas akting para pemain menambah suasana mencekam di lokasi syuting. Kiesha tak menampik, mentalnya cukup terganggu saat melakoni adegan tersebut.
”Semenyeramkan itu walaupun aku pecinta film-film gore. Cuma ketika dihadapkan dengan situasi ril ternyata lumayan mengganggu pikiranku sih,” ungkap Kiesha.
Sedangkan bagi Calista, adegan paling berkesan adalah ketika Laras sedang berdoa yang dimasukkan ke dalam trailer.
