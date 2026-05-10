Usung Genre Horor, Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan Diharapkan Jadi Momen Refleksi Diri

JawaPos.com–Jelang penayangan bulan depan, film horor Dosa: Penebusan atau Pengampunan merilis trailer resmi. Dibuka dengan drama rumah tangga Bima (Riza Irsyadillah) dan Ersya (Ratu Sofya). Ersya berkonflik dengan ibu mertuanya, Nungki (Doninique Sanda).

Keduanya, nekat bepergian ke luar kota dan tidak memedulikan firasat buruk Nungki. Sutradara Sondang Pratama menuturkan, dinamika antara Ersya dan Nungki juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak sedikit pasangan yang memiliki hubungan kompleks dengan mertuanya.

”Dramanya familiar karena secara psikologis konflik itu sangat mudah untuk dipahami penonton,” kata Sondang saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (8/5).

Dia menceritakan, ide tersebut tercetus sejak beberapa tahun lalu. Keterbatasan akses untuk bertemu saat pandemi berlangsung menjadi pemicunya. Berbekal keresahan pribadinya yang terpisah jarak dan sulit bertemu dengan orang tuanya.

”Kebetulan orang tua saya tinggal jauh. Nggak bisa ketemu kan. Khawatir karena banyak orang meninggal, jadi kangen terus sama orang tua, takut juga nggak bisa berbakti sama mereka. Dari situ ada cerita ini, tapi maunya dibuat horor,” tutur Sondang.

Produser Reza Aditya menambahkan, meski mengusung genre horor, film Dosa: Penebusan atau Pengampunan sarat akan drama dan adegan gore. Dia menjanjikan proyek garapannya itu bukan cuma sekedar horor yang mengagetkan.

”Tapi lebih ke refleksi diri kalau segala macam dosa tuh ada dan diperlihatkan loh di hari akhir. Jadi, film ini sebenarnya banyak genrenya,” ucap Reza.