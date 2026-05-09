Film Horor-Thriller Baru ‘Shaving’ akan diperankan Roh Jeong Eui, Kasamatsu Sho, Ryujin ITZY, Bagaimana Kisahnya?

Pemeran film Shaving. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Film Korea bergenre horor-thriller ‘Shaving’ (judul literal) telah merilis foto-foto pertamanya, yang akan diperankan Roh Jeong Eui, Kasamatsu Sho, Ryujin ITZY.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (9/5), perusahaan produksi Star Platinum Co., Ltd. mengumumkan, “Film ‘Shaving’ telah menyelesaikan syuting pada bulan Maret lalu dan sekarang memasuki tahap pasca-produksi.
“Kami saat ini sedang mempersiapkan perilisan di bioskop pada paruh kedua tahun ini,” sambil juga merilis foto-foto baru dari film tersebut.
Nantinya Shaving menjadi sebuah film thriller horor psikologis yang mengikuti novelis Soo Yeon (Roh Jeong Eui).
Menariknya, ia mencoba membangun kembali hidupnya di sebuah rumah besar terpencil di pedesaan sambil membawa bekas luka masa lalunya.
Lalu, saat liburan, ia menghabiskan waktu di rumah besar yang terisolasi itu bersama pacarnya yang perhatian, Shinji (Kasamatsu Sho).
Cerita tersebut secara bertahap mengungkap batas-batas yang rumit antara trauma, ketakutan, dan cinta.
Ryujin ITZY akan melakukan debut aktingnya sebagai teman Soo Yeon, Mi Na, sementara Byun Yo Han juga bergabung dalam jajaran pemain.
Foto-foto terbaru yang dirilis menampilkan Soo Yeon dan Shinji bersama, potongan solo emosional dari karakter utama.
Emosi karakter yang berbeda dan latar tempat yang terpencil menunjukkan rasa keterlibatan mendalam yang ingin disampaikan film ini.
