Soal Film Horor Cerita Lila, Lutesha: Lebih Condong ke Drama, Emosinya Roller Coaster

JawaPos.com - Aktris Lutesha membintangi film berjudul Cerita Lila. Dalam film garapan rumah produksi MVP Pictures tersebut, dia memerankan karakter bernama Tari dengan emosi roller coaster.

Lutesha bercerita, karakter Tari yang diperankannya adalah ibu tunggal dan memiliki seorang anak perempuan. Tari pun berjuang sendirian dalam menghidupi anak karena dia dalam proses perceraian bersama sang suami.

"Di tengah masalah yang sedang dihadapinya, dia harus menjual rumah yang ternyata dihuni oleh Lila, Suti, dan Rahma. Dari situ teror dimulai," kata Lutesha di bilangan Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Pada saat dikabari bahwa film Cerita Lila adalah film horor, yang terlintas dalam benaknya pertama kali adalah jump scare dan cerita pasti ringan. Namun setelah dia membaca naskah skenarionya, Lutesha dibuat tercengang karena ceritanya ternyata cukup berat dan dalam.

"Pas waktu baca naskahnya, waduh ini berat banget. Ini lebih condong ke drama ya. Secara karakter, emosi Tari sangat emosional, benar-benar kayak roller coaster," ungkap Lutesha.

Meski merasa cukup berat dalam balutan cerita drama yang cukup kental, Luthesha jadi semakin yakin untuk mengambil project ini. Meskipun dia tahu persiapan dan proses syutingnya akan cukup berat menguras banyak energi.

"Aku jadi semakin tertantang, soalnya aku belum pernah memainkan film horor tapi genrenya lebih condong ke drama," kata Luthesha.

Pemain film Penyalin Cahaya melakukan adegan kesurupan dalam film Cerita Lila. Dia pun sempat belajar bagaimana cara jatuh yang aman. Selain itu, Luthesha juga sempat menggunakan sling karena ada beberapa adegan yang mengharuskan untuk menggunakannya.