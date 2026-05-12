Aulia Ramadhani
Selasa, 12 Mei 2026 | 15.12 WIB

Akankah Dino SEVENTEEN Debut Solo Sebagai Alter Egonya, Picheolin? Simak Faktanya

Dino SEVENTEEN. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki kharisma tersendiri, Dino anggota boygrup Korea SEVENTEEN akan melakukan debut yang sangat dinantikan sebagai Picheolin.

Dikutip dari Soompi, selalu menuai perhatian dengan aktivitas-aktivitasnya, tentunya telah menantikan hal ini.

Agensinya PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa Picheolin akan merilis mini album pertamanya 吉BOARD pada 3 Agustus.

Nama album tersebut menafsirkan kembali istilah budaya jalanan Korea tahun 1990-an ‘gilboard’ dengan menggabungkan karakter Tionghoa “吉” yang berarti keberuntungan.

Adapun  kata bahasa Inggris BOARD untuk menyampaikan tekad Picheolin untuk mengubah jalanan menjadi panggung yang dapat dinikmati seluruh bangsa.

Picheolin adalah karakter yang pertama kali muncul dalam VCR fan meeting SEVENTEEN tahun 2021 silam.

Sejak itu, ia terus menerima banyak cinta dari penggemar, yang juga merupakan produser yang energik dan kepala agensi BOMG.

Lee Chan atau Dino telah dikenal sebagai seorang penyanyi, penari, dan rapper Korea Selatan, yang berada di bawah naungan Pledis Entertainment.

Selain sebagai anggota boy band Korea Selatan SEVENTEEN, Dino melakukan debut solonya dengan lagu ‘Wait’ pada 27 November 2023.

Mini album pertama Picheolin, 吉BOARD, akan dirilis pada tanggal 3 Agustus pukul 18.00 KST., apakah kalian antusias menantikan debut Picheolin?

Editor: Setyo Adi Nugroho
