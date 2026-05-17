9 Kuliner Selat Paling Dicari di Solo dengan Kombinasi Daging, Sayur, dan Kuah yang Sempurna, Bikin Pengunjung Ketagihan dan Kembali Lagi!

JawaPos.Com - Solo bukan hanya dikenal sebagai kota budaya yang kaya tradisi, tetapi juga sebagai surga kuliner dengan banyak hidangan khas yang punya karakter kuat dan sulit ditemukan dengan cita rasa serupa di kota lain.

Salah satu sajian yang paling ikonik adalah Selat Solo, hidangan khas yang sering disebut sebagai perpaduan unik antara sentuhan kuliner Jawa dan pengaruh Eropa.

Dalam satu porsi, pengunjung akan menemukan kombinasi daging sapi yang empuk, aneka sayuran segar seperti wortel, selada, buncis, kentang, telur, hingga saus khas yang gurih manis dan menyegarkan. Perpaduan inilah yang membuat Selat Solo terasa begitu istimewa.

Bagi warga lokal maupun wisatawan, menikmati Selat Solo bukan sekadar makan, tetapi juga bagian dari pengalaman wisata kuliner yang autentik.

Banyak tempat makan di Solo yang telah melegenda karena mempertahankan resep turun-temurun dengan rasa yang konsisten selama bertahun-tahun.

Ada yang menawarkan konsep sederhana khas warung lawas, ada pula yang menghadirkan pengalaman makan yang lebih nyaman untuk keluarga.

Menariknya, hampir setiap tempat memiliki karakter rasa saus yang sedikit berbeda, membuat pecinta Selat Solo sering punya tempat favorit sendiri.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi kuliner selat Solo paling dicari dengan kombinasi daging, sayur, dan kuah yang sempurna.

1. Selat Vien’s Pusat

Selat Vien’s menjadi salah satu nama yang sangat populer ketika membahas Selat Solo terbaik di kota ini.

Tempat makan ini dikenal dengan sajian Selat Solo yang memiliki cita rasa autentik dengan daging sapi empuk, saus gurih manis yang kaya rasa, serta pelengkap lengkap seperti wortel, buncis, kentang, telur, selada, dan keripik kentang yang membuat satu porsinya terasa memuaskan.

Kuah sausnya memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit segar yang menjadi ciri khas Selat Solo tradisional.

Daging sapinya dimasak hingga empuk sehingga mudah dinikmati dan cocok dipadukan dengan berbagai pelengkap dalam satu piring.

Banyak pelanggan juga menyukai penyajian yang rapi dan porsi yang cukup besar untuk makan siang maupun makan malam.