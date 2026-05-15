12 Tempat Nongkrong Malam di Solo dengan Sajian Kuliner Enak dan Harga yang Ramah di Kantong

JawaPos.Com - Solo selalu punya pesona tersendiri ketika malam mulai turun. Kota yang dikenal dengan nuansa budaya yang hangat ini tidak hanya menarik untuk wisata sejarah dan kuliner tradisional, tetapi juga menawarkan banyak tempat nongkrong malam yang nyaman dengan sajian makanan lezat dan harga yang relatif ramah di kantong.

Dari angkringan sederhana yang penuh suasana khas Jawa hingga cafe kekinian yang cocok untuk anak muda, Solo menghadirkan banyak pilihan tempat untuk menikmati malam dengan santai tanpa harus mengeluarkan budget besar.

Aktivitas nongkrong malam di Solo kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati suasana kota dengan ritme yang lebih santai.

Banyak tempat menawarkan kombinasi antara makanan enak, ambience nyaman, dan harga terjangkau yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Menariknya, pilihan kuliner yang tersedia pun sangat beragam, mulai dari nasi liwet, sate, wedangan, kopi, makanan tradisional, hingga menu modern yang cocok untuk nongkrong bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat nongkrong malam di Solo dengan sajian kuliner enak dan harga bersahabat.

1. Wedangan Omah Lawas

Wedangan Omah Lawas menjadi salah satu tempat nongkrong malam favorit di Solo bagi pencinta suasana tradisional yang hangat dan santai.

Tempat ini menghadirkan nuansa khas Jawa dengan konsep homey yang membuat pengunjung merasa nyaman untuk ngobrol panjang bersama teman atau keluarga.

Interiornya dipenuhi sentuhan klasik seperti dekorasi kayu, perabot tradisional, dan suasana temaram yang membuat pengalaman nongkrong terasa lebih akrab.

Pilihan menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari nasi kucing, sate-satean, gorengan, wedang jahe, kopi, hingga aneka makanan khas Solo yang cocok untuk santapan malam.

Banyak pengunjung menyukai suasananya yang sederhana namun penuh karakter sehingga cocok dijadikan tempat melepas penat setelah aktivitas seharian.

Harga menu yang ramah di kantong juga menjadi alasan tempat ini selalu ramai, terutama saat malam hari.

Untuk menikmati kuliner di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp15.000 hingga Rp60.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di kawasan Laweyan, Solo.