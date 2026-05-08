Bergenre Hip Hop, TREASURE Rilis Trailer Comeback yang Berjudul NEW WAV

JawaPos.com - Dikenal memiliki banyak karya spektakuler, boygrup Korea TREASURE telah mengejutkan penggemar dengan comeback mereka di bulan Juni.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (8/5), menggoda penggemarnya di seluruh belahan dunia, tentunya karya baru ini telah ditunggu.

Pada tanggal 7 Mei tengah malam KST, TREASURE merilis trailer comeback untuk mini album keempat mereka yang berjudul NEW WAV.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya oleh pendiri YG Entertainment, Yang Hyun Suk, mini album TREASURE yang akan datang akan berakar pada genre hip hop, menandai awal babak baru bagi grup ini.

TREASURE akan kembali dengan NEW WAV pada tanggal 1 Juni pukul 6 sore KST, yang dipastikan akan berbeda dari karya sebelumnya.

Teaser diawali dengan pemandangan gedung agensi yang Nampak dari luar sangat megah, makin membuat penasaran.

Kemudian ditampilkan juga beberapa klip seperti proses mereka para anggota berdiskusi untuk karya-karya luar biasa yang akan dirilis.

Para anggota juga terlihat berlatih keras menyamakan gerakan, proses merekam suara yang membuat penggemar ingin tahu bagaimana comeback mereka.

Meraih popularitas secara cepat, mereka terdiri dari 10 anggota, yaitu Choi Hyun-suk, Park Jihoon, Yoshi, Junkyu, Yoon Jae-hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jeongwoo, dan So Junghwan.