Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
15 April 2026, 14.15 WIB

Yeri Red Velvet dan Kang Sang Jun akan Saling menyembuhkan di Drama Baru Azure Spring

Yeri Red Velvet dan Kang Sang Jun. Sumber foto: Soompi - Image

Yeri Red Velvet dan Kang Sang Jun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Yeri atau Kim Ye Rim anggota girlgrup Korea Red Velvet siap menggetarkan hati penggemar melalui drama baru Azure Spring.

Dikutip dari Soompi, Rabu (15/4), drama ini akan ia bintangi bersama Kang Sang Jun yang dimana telah merilis poster baru

Azure Spring menceritakan bagaimana remaja yang menyembuhkan luka batin, mengikuti Seo Anna (Kim Ye Rim), dimana ia takut akan masa depan

Kemudian ada Yoon Deok Hyun, yang tetap terjebak di masa lalu dan tidak mampu bergerak maju, makin membuat penasaran.

Mereka hidup sebagai haenyeo (penyelam wanita) dan haenam (penyelam pria), dimana keduanya secara bertahap tumbuh melalui satu sama lain.

Dengan berlatar belakang pulau-pulau indah Taman Nasional Hallyeohaesang di Tongyeong, drama ini menjanjikan cerita seru.

Laut digambarkan bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi sebagai ruang untuk tantangan dan pertumbuhan yang menggerakkan kembali kehidupan  stagnan.

Kemudian hidangan yang dibuat dengan bahan-bahan segar lokal dari Laut Tongyeong akan diintegrasikan ke dalam cerita, menawarkan daya tarik visual yang lebih dalam.

Nantinya Kim Ye Rim berperan sebagai Seo Anna, mantan atlet muda nasional yang karier olahraganya berakhir karena cedera.

Saat mimpinya hancur, ia pergi ke kampung halaman ibunya, di mana ia bertemu Deok Hyun dan memulai hidupnya yang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore