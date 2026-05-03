Abdul Rahman
Minggu, 3 Mei 2026 | 21.31 WIB

Cerita Fergie Brittany Alami Panic Attack Saat Syuting Film Ain

Aktris Fergie Brittany. (Instagram: fergie_brittany)

Aktris Fergie Brittany. (Instagram: fergie_brittany)

JawaPos.com - Aktris Fergie Brittany memiliki pengalaman baru saat menjalani syuting film Ain yang dibintanginya. Dalam film terinspirasi dari salah satu hadist Rasulullah tentang bahaya penyakit ain,  Fergie dituntut untuk menggunakan prostetik sebagai topeng guna menghadirkan visual yang mengerikan.

Fergie Brittany bercerita, prostetik yang diaplikasikan ke tubuhnya cukup banyak. Wajahnya sampai tertutupi secara keseluruhan.

"Ini pengalaman aku dengan screentime sebanyak ini dan dengan prostetik sebanyak ini. Benar-benar seluruh muka aku ditempel," kata Fergie Brittany.

Dia pun menceritakan pengaman syuting yang cukup menantang sampai mengalami panic attack saat menjalani syuting salah satu adegan. Yaitu pada saat Fergie Brittany menjalani adegan masuk ke dalam air dan ternyata airnyaa masuk ke dalam topeng prostetik. Dia mengalami panic attack karena sampai kesulitan bernapas.

"Aku keluar dari air tapi airnya masih di muka. Itu aku mengalami panic attack," aku Fergie Brittany.

Pengaplikasian prostetik bukan hanya satu hari proses pengambilan gambar, tapi terjadi berulang-ulang selama proses syuting berlangsung. 

Menurut Fergie Brittany, dalam satu hari dia bisa berganti prostetik beberapa kali menyesuaikan dengan kebutuhan syuting untuk mendapatkan efek jerawat kecil, bopeng, hingga topeng wajah berukuran besar yang menutupi seluruh permukaan wajah.

Fergie Brittany mengakui pengaplikasian prostetik yang sering membawa dampak kurang baik pada kulit wajahnya. Proses pembersihan prostetik di wajah dengan menggunakan cairan pembersih mengandung alkohol, juga menambah buruk pada kulit wajahnya. 

"Tiap kali prostetiknya dicopot, aku langsung cuci muka pakai skincare untuk kulit iritasi," kata Fergie Brittany.

