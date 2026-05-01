Aulia Ramadhani
Jumat, 1 Mei 2026 | 20.47 WIB

Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min akan Beradu Akting di Drama The Miracles of the Namiya General Store

Pemeran Drama Korea The Miracles of the Namiya General Stor. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Drama Korea The Miracles of the Namiya General Store (judul sementara), telah mengungkapkan deretan pemerannya, termasuk Kim Hye Yoon hingga Moon Sang Min

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), Disney+ mengungkap bahwa drama yang diadaptasi dari novel terlaris ini akan tayang 2027 mendatang.

Mengisahkan tiga pencuri yang bersembunyi di Namiya General Store, The Miracles of the Namiya General Store menjadi salah satu novel terkenal karya penulis Higashino Keigo, 

Di tempat ini, mana masa lalu dan masa kini terhubung, lalu saat menulis balasan surat yang meminta nasihat, mereka berhadapan langsung dengan rahasia di balik koneksi

Karakter  pertama yaitu Go Min Joong, pemilik toko kelontong Namiya, akan diperankan oleh aktor andalan Ryu Seung Ryong.

Makin seru, akan ada Kim Hye Yoon, Moon Sang Min, Lee Chae Min, dan Yoon Kyung Ho juga  menghadirkan keseruan drama ini.

Kemudian trio pencuri kecil yang bersembunyi di toko kelontong akan diperankan oleh Kang You Seok, Park Jung Woo, dan Kim Seong Jeong.

Selain itu, jajaran pemain dilengkapi dengan tambahan Go Ah Sung, Lee Soo Kyung, Kim Min Ha, Bae In Hyuk, Park Hee Soon.

Kabarnya  Oh Na Ra, Moon Woo Jin, dan Park Se Wan, yang semuanya akan menambah keseruan drama ini

Aktris Yum Jung Ah, Yeom Hye Ran yang sangat ekspresif, Jung Chaeyeon yang serba bisa, dan aktor yang tulus Jang Dong Yoon akan tampil

