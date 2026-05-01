Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min akan Beradu Akting di Drama The Miracles of the Namiya General Store

Pemeran Drama Korea The Miracles of the Namiya General Stor. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Drama Korea The Miracles of the Namiya General Store (judul sementara), telah mengungkapkan deretan pemerannya, termasuk Kim Hye Yoon hingga Moon Sang Min
Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), Disney+ mengungkap bahwa drama yang diadaptasi dari novel terlaris ini akan tayang 2027 mendatang.
Mengisahkan tiga pencuri yang bersembunyi di Namiya General Store, The Miracles of the Namiya General Store menjadi salah satu novel terkenal karya penulis Higashino Keigo,
Di tempat ini, mana masa lalu dan masa kini terhubung, lalu saat menulis balasan surat yang meminta nasihat, mereka berhadapan langsung dengan rahasia di balik koneksi
Karakter pertama yaitu Go Min Joong, pemilik toko kelontong Namiya, akan diperankan oleh aktor andalan Ryu Seung Ryong.
Makin seru, akan ada Kim Hye Yoon, Moon Sang Min, Lee Chae Min, dan Yoon Kyung Ho juga menghadirkan keseruan drama ini.
Kemudian trio pencuri kecil yang bersembunyi di toko kelontong akan diperankan oleh Kang You Seok, Park Jung Woo, dan Kim Seong Jeong.
Selain itu, jajaran pemain dilengkapi dengan tambahan Go Ah Sung, Lee Soo Kyung, Kim Min Ha, Bae In Hyuk, Park Hee Soon.
Kabarnya Oh Na Ra, Moon Woo Jin, dan Park Se Wan, yang semuanya akan menambah keseruan drama ini
Aktris Yum Jung Ah, Yeom Hye Ran yang sangat ekspresif, Jung Chaeyeon yang serba bisa, dan aktor yang tulus Jang Dong Yoon akan tampil
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam