Park Eun Bin Kenang Dampak Syuting Extraordinary Attorney Woo: Dialognya Gila-Gilaan

JawaPos.com -Park Eun Bin ceritakan kesuksesan di balik perannya di drama Extraordinary Attorney Woo yang ternyata ada tekanan mental.

Dalam video yang diunggah Netflix Korea pada 14 Mei 2026, Eun Bin secara jujur mengaku bahwa drama Extraordinary Attorney Woo menjadi salah satu proyek paling melelahkan dalam hidupnya.

Ia bercerita bahwa peran Woo Young Woo menuntut dialog yang sangat panjang dan detail terutama dalam adegan persidangan.

Dalam satu hari syuting, ia harus menghafal banyak halaman naskah hanya dalam waktu singkat.

Yang membuat semuanya semakin berat, ia memulai syuting hanya dua minggu setelah menyelesaikan proyek drama sebelumnya.

Hampir tidak ada waktu untuk benar-benar istirahat atau membangun persiapan karakter secara perlahan.

Park Eun Bin mengatakan dirinya dulu termasuk tipe orang yang sangat jarang melakukan kesalahan.

Ia terbiasa menuntut dirinya tampil sempurna di lokasi syuting. Namun selama mengerjakan drama ini, ia mulai merasa batas kemampuannya benar-benar diuji.

Sang aktris mengaku ada begitu banyak momen ketika dirinya terus salah, lupa dialog atau merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi terhadap dirinya sendiri.

“Aku harus menurunkan ekspektasi terhadap diriku sendiri,” ungkapnya sambil mengenang masa syuting tersebut mengutip dari OSEN.

Menurut Eun Bin, setiap hari terasa seperti mode bertahan hidup. Ia hanya fokus menghafal naskah untuk syuting esok hari tanpa sempat memikirkan hal lain.

Meski terdengar melelahkan, ia tetap bertahan karena merasa dirinya adalah pusat dari cerita Woo Young Woo.

Ada rasa tanggung jawab besar terhadap karakter, staf produksi dan penonton yang menunggu drama itu.