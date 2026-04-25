Gabung dengan Park Eun Bin dan Yang Se Jong, Ong Seong Wu akan Main di Drama Romantis Okultisme ‘Spellbound’

JawaPos.com – Penyanyi sekaligus aktor Korea Ong Seong Wu akan beradu akting dengan Park Eun Bin dan Yang Se Jong dalam drama romantis okultisme mendatang ‘Spellbound’ (judul sementara).

Dilansir dari Soompi, Sabtu (25/4), dibintangi oleh Son Ye Jin, Lee Min Ki, Park Chul Min, Kim Hyun Sook, Lee Mi Do, drama ini merupakan remake dari film tahun 2011 Spellbound

Menjadi tontonan menarik, drama romantis okultisme ini mengisahkan investigatif tentang seorang pewaris hotel yang dapat melihat hantu.

Kemudian ada seorang jaksa penuntut yang penuh gairah dan empati, bekerja sama dalam suasana kacau

Pada tanggal 22 April, tim produksi Spellbound mengkonfirmasi, “Ong Seong Wu akan memerankan karakter asli Kang Min Hwan, yang tidak ada dalam film aslinya.”

Makin dinanti, karakter Ong Seong Wu yaitu Kang Min Hwan, yang bekerja sebagai CEO CL Raymond Hotel, afiliasi dari CL Group.

Sebagai pewaris konglomerat hotel dan resor CL, Kang Min Hwan memiliki segalanya, mulai dari kecerdasan yang tajam hingga visual tampan.

Ia juga fasih dalam berbicara, kepribadian rasional, tata krama sempurna, dan bakat bawaan, meskipun tampak sebagai pengusaha yang dingin di luar, ia adalah teman yang hangat bagi Cheon Yeo Ri.

Tim produksi berkomentar, “Kang Min Hwan adalah karakter orisinal yang tidak ada di film aslinya, dan ia akan menambah ketegangan baru dalam hubungan antara Cheon Yeo Ri dan Ma Gang Wook.”