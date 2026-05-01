Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Jumat, 1 Mei 2026 | 20.39 WIB

Tuai Perhatian, Salmokji: Whispering Water Tarik Lebih dari 2 Juta Penonton di Bioskop

Pemeran Salmokji: Whispering Water. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Salmokji: Whispering Water. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Menuai perhatian penonton dalam waktu singkat, film horror Korea Salmokji: Whispering Water terus menunjukkan performa yang kuat di box office.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), film yang diperankan aktris Kim Hye Yoon ini sukses memikat dan memberikan ketegangan dengan ceritanya

Menurut Sistem Informasi Box Office Korea (KOBIS), Salmokji: Whispering Water kabarnya telah melampaui 2 juta penonton pada tanggal 27 April.

Disukai penonton, film ini menjadi yang kedua tahun 2026 dengan prestasi tersebut setelah The King’s Warden serta skor terbaik untuk film bergenre horor Korea.

Selain itu juga masuk dalam kategori film horor Korea pertama yang melampaui 2 juta penonton dalam delapan tahun setelah Gonjiam: Haunted Asylum.

Untuk merayakan pencapaian ini, para pemeran Salmokji: Whispering Water termasuk Kim Hye Yoon, Lee Jong Won, Kim Jun Han berkumpul.

Ada juga Kim Young Sung, Oh Dong Min, Yoon Jae Chan, dan Jang Da A serta sutradara Lee Sang Min, mereka juga berkumpul untuk foto bersama, menggunakan batu sebagai simbol 2 juta.

Menuai perhatian, Salmokji: Whispering Water menyoroti kisah kru produksi yang dikirim ke waduk bernama Salmokji.

Mereka dikirim untuk mengambil ulang rekaman pemandangan jalan setelah sosok tak dikenal terlihat dalam rekaman awal mereka.

Namun, saat di sana, mereka bertemu dengan kehadiran misterius yang bersembunyi di air yang dalam dan gelap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Sukses Besar, Film Salmokji: Whispering Water Raih 1 Juta Penonton hingga Capai Puncak Box Office Selama 9 Hari Berturut-turut - Image
Music & Movie

Sukses Besar, Film Salmokji: Whispering Water Raih 1 Juta Penonton hingga Capai Puncak Box Office Selama 9 Hari Berturut-turut

Sabtu, 18 April 2026 | 16.28 WIB

Alasan Sutradara Pilih Laura Basuki Bintangi Film Yohanna - Image
Music & Movie

Alasan Sutradara Pilih Laura Basuki Bintangi Film Yohanna

Sabtu, 4 April 2026 | 04.19 WIB

Winter Is Coming ke Bioskop! Film Game of Thrones Sedang Digarap  - Image
Music & Movie

Winter Is Coming ke Bioskop! Film Game of Thrones Sedang Digarap 

Rabu, 4 Maret 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

3

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

4

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

7

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

8

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

9

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

10

11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore