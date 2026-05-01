Tuai Perhatian, Salmokji: Whispering Water Tarik Lebih dari 2 Juta Penonton di Bioskop

Pemeran Salmokji: Whispering Water. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Menuai perhatian penonton dalam waktu singkat, film horror Korea Salmokji: Whispering Water terus menunjukkan performa yang kuat di box office.
Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), film yang diperankan aktris Kim Hye Yoon ini sukses memikat dan memberikan ketegangan dengan ceritanya
Menurut Sistem Informasi Box Office Korea (KOBIS), Salmokji: Whispering Water kabarnya telah melampaui 2 juta penonton pada tanggal 27 April.
Disukai penonton, film ini menjadi yang kedua tahun 2026 dengan prestasi tersebut setelah The King’s Warden serta skor terbaik untuk film bergenre horor Korea.
Selain itu juga masuk dalam kategori film horor Korea pertama yang melampaui 2 juta penonton dalam delapan tahun setelah Gonjiam: Haunted Asylum.
Untuk merayakan pencapaian ini, para pemeran Salmokji: Whispering Water termasuk Kim Hye Yoon, Lee Jong Won, Kim Jun Han berkumpul.
Ada juga Kim Young Sung, Oh Dong Min, Yoon Jae Chan, dan Jang Da A serta sutradara Lee Sang Min, mereka juga berkumpul untuk foto bersama, menggunakan batu sebagai simbol 2 juta.
Menuai perhatian, Salmokji: Whispering Water menyoroti kisah kru produksi yang dikirim ke waduk bernama Salmokji.
Mereka dikirim untuk mengambil ulang rekaman pemandangan jalan setelah sosok tak dikenal terlihat dalam rekaman awal mereka.
Namun, saat di sana, mereka bertemu dengan kehadiran misterius yang bersembunyi di air yang dalam dan gelap.
