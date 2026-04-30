Perbandingan Karakter IU dan Byeon Woo Seok di Perfect Crown, Chemistry Kuat Bikin Baper

IU dan Byeon Woo Seok yang berperan sebagai Hui Ju dan Pangeran I An di Perfect Crown. (Foto: Disney+ Hotstar)
JawaPos.com - Drama Korea Perfect Crown (2026) sukses mencuri perhatian berkat chemistry kuat antara IU dan Byeon Woo Seok. Dalam drama ini, IU memerankan Seong Hui Ju, seorang pebisnis muda ambisius, sementara Byeon Woo Seok tampil sebagai Pangeran Agung I An, bangsawan tampan yang berada di pusat kekuasaan.
Perfect Crown mengisahkan Seong Hui Ju, putri kedua dari keluarga chaebol ternama yang memiliki segalanya termasuk kecantikan, kecerdasan, dan kekayaan. Namun, satu hal yang tidak ia miliki adalah status sosial yang diakui karena ia lahir di luar pernikahan.
Demi menaikkan statusnya, Hui Ju mengambil keputusan berani: melamar Pangeran Agung I An untuk menikah kontrak. Keduanya sepakat menjalin pernikahan sementara dengan tujuan masing-masing. Namun, seiring waktu, hubungan mereka berubah menjadi lebih dari sekadar kesepakatan. Muncul benih-benih cinta yang terus bertumbuh.
Meski berasal dari dunia yang berbeda, Hui Ju dan Pangeran I An memiliki latar belakang yang mirip. Keduanya sama-sama anak kedua yang tersisih, meski memiliki kemampuan yang lebih unggul dibanding saudara mereka.
Hui Ju, putri dari konglomerat Castle Group, tidak pernah diakui secara penuh oleh keluarganya. Ia selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya yang lahir dari pernikahan sah.
Hal serupa dialami Pangeran I An, putra kedua Raja Hui Jong. Meski lebih cakap, ia tidak pernah menjadi prioritas dalam pewarisan takhta. Bahkan ketika memiliki peluang menjadi raja, takdir berkata lain hingga akhirnya ia hanya menjadi wali raja bagi keponakannya.
Perbedaan karakter menjadi daya tarik utama dalam hubungan mereka. Hui Ju tumbuh menjadi sosok yang ambisius, kompetitif, dan keras, akibat tekanan hidup yang ia alami.
Sebaliknya, Pangeran I An justru berkembang menjadi pribadi yang tenang, kalem, dan cenderung mengalah, meski berada di lingkaran kekuasaan. Kontras inilah yang menciptakan dinamika hubungan menarik. Hui Ju membawa keberanian dan ambisi, sementara I An menghadirkan stabilitas dan kebijaksanaan.
Chemistry antara IU dan Byeon Woo Seok menjadi salah satu kekuatan terbesar drama ini. Interaksi keduanya terasa natural dan emosional, membuat penonton terbawa perasaan dalam setiap konflik dan perkembangan hubungan mereka.
