16 Lagu di Setlist Dream Bakudan, Bukti Karakter Ceria Team Dream JKT48

JawaPos.com – JKT48 Team Dream resmi memperkenalkan identitasnya di era JKT48 Fight! melalui perilisan lagu “WAKAKA PEOPLE” dan pertunjukan teater bertajuk “Dream Bakudan”. Tidak sekadar tampil, Team Dream langsung menunjukkan karakternya lewat setlist yang penuh warna dan hiburan.

Pertunjukan ini digelar pada 18 April 2026 di Teater JKT48. Sebanyak 16 lagu disusun untuk menghadirkan pengalaman panggung yang atraktif, ekspresif, dan penuh kejutan.

Konsep tersebut selaras dengan identitas Team Dream yang menggunakan simbol bintang. Logo ini merepresentasikan performa yang penuh hiburan, imajinasi, dan momen yang sulit dilupakan.

Lagu pembuka “WAKAKA PEOPLE” langsung menggambarkan arah Team Dream. Nuansa ceria dan ekspresif menjadi pintu masuk bagi penonton untuk menikmati pertunjukan yang ringan namun tetap energik.

Setlist “Dream Bakudan” kemudian diisi dengan lagu-lagu yang variatif, mulai dari Sekarang Para Para, Angin Musim Semi Pertama, hingga Adrenalin Masa Puber. Pilihan lagu tersebut menghadirkan dinamika yang tidak monoton dan terus berubah sepanjang pertunjukan.

Beberapa lagu seperti Team Dream Oshi, Flying High, hingga Ingin Meraih Puncak! memperkuat nuansa optimisme dan semangat muda yang menjadi ciri khas tim ini. Perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa seperti ledakan hiburan, sesuai dengan makna “Bakudan”.

Jika dibandingkan dengan tim lain, setlist Team Dream terasa lebih playful dan penuh kejutan. Team Dream diposisikan sebagai tim yang tidak hanya tampil, tetapi juga menghibur dan menciptakan pengalaman panggung yang menyenangkan.

Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu member Team Dream, Marsha Lenathea, usai pertunjukan perdana.

“Hari ini resmi jadi memori indah di DREAM BAKUDAN. Ini baru awal dari perjalanan panjang kita meraih mimpi. Terus berjalan bareng yaa? Mohon bantuannya!!,” ujar Marsha.