Dhimas Ginanjar
13 April 2026, 19.53 WIB

JKT48 Team Passion Rilis Setlist Passion 200%, Ini Daftar Member dan 16 Lagu yang Dibawakan

JKT48 Team Passion resmi meluncurkan setlist Passion 200%, Sabtu (11/4). (JKT48)

 

JawaPos.com – JKT48 Team Passion resmi memulai langkahnya di era baru JKT48 Fight! dengan merilis lagu Dekat Namun Jauh sekaligus memperkenalkan pertunjukan teater bertajuk Passion 200%. Tidak hanya sekadar tampil, Team Passion langsung menunjukkan identitasnya melalui setlist yang intens dan penuh energi.

Pertunjukan ini digelar pada 11 April 2026 di Teater JKT48. Sebanyak 16 lagu disusun untuk menonjolkan karakter Team Passion yang dikenal dengan semangat membara dan performa enerjik.

Konsep tersebut juga selaras dengan identitas visual tim yang menggunakan simbol api. Logo ini merepresentasikan ambisi, energi, dan dorongan untuk memberikan penampilan maksimal di setiap kesempatan.

Lagu pembuka Dekat Namun Jauh langsung memperlihatkan warna Team Passion. Nuansa emosional yang kuat dipadukan dengan semangat yang eksplosif menjadi pembuka yang mencuri perhatian.

Tidak berhenti di situ, setlist “Passion 200%” diisi lagu-lagu dengan karakter kuat seperti Keringat Itu Tidak Berbohong, Pada Malam yang Berbadai, hingga Sang Hujan yang Kejam. Pilihan lagu tersebut mempertegas arah Team Passion yang lebih intens dibandingkan sekadar konsep idol yang ringan.

Beberapa lagu lain seperti End Roll, Fan Letter, hingga Magic Hour turut memperkaya dinamika pertunjukan. Perpaduan ini membuat alur show terasa emosional sekaligus bertenaga dari awal hingga akhir.

Jika dilihat secara keseluruhan, setlist ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar lagu, tetapi juga sebagai representasi karakter. Team Passion seolah diposisikan sebagai tim dengan performa yang kuat, penuh ekspresi, dan siap “membakar” suasana panggung.

Hal ini juga ditegaskan langsung oleh salah satu member Team Passion, Angelina Christy. Ia menyebut perjalanan tim ini baru saja dimulai dan masih akan terus berkembang ke depan.

“Kami ingin memberikan seluruh kerja keras dan passion kami. Ini hanyalah permulaan perjalanan Team Passion, untuk ke depannya kami akan terus berusaha untuk berkembang lebih dari yang sebelumnya. Mohon bantuannya selalu ya!” ujar Christy.

Sebagai bagian dari sistem tim baru JKT48, Team Passion menjadi tim pertama yang merilis lagu dan pertunjukan teater di era ini. Sementara itu, Team Dream dan Team Love dijadwalkan menyusul dengan konsep masing-masing pada April 2026.

