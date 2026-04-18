Cerminkan Visi Artistik, Hilman Darmawan Kerjakan Secara Mandiri Lagu "Memahamimu"

JawaPos.com - Penyanyi Hilman Darmawan menunjukkan totalitasnya dalam berkarya melalui lagu terbarunya berjudul "Memahamimu."

Menariknya, seluruh proses kreatif dari lagu tersebut dikerjakan Hilman secara mandiri oleh sang musisi. Mulai dari komposisi, aransemen, hingga tahap produksi akhir.

Pendekatan independen tersebut membuat karya ini jadi terasa sangat personal, autentik, dan mencerminkan visi artistik yang utuh dari sosok Hilman Darmawan.

Keputusan Hilman Darmawan mengerjakan seluruh proses produksi secara mandiri juga menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan kontrol penuh terhadap setiap tahapan kreatif, ia mampu menghadirkan karya yang tidak hanya matang secara teknis, tapi juga kuat secara emosional.

Pendekatan ini sekaligus menunjukkan kapasitasnya sebagai musisi yang multitalenta dan mandiri di industri musik.

Lagu “Memahamimu” hadir sebagai eksplorasi emosional terbaru yang memadukan kehangatan genre smooth jazz dengan sentuhan citypop yang elegan. Nuansa musik yang dihadirkan terasa familiar, namun menunjukkan kedewasaan musikal yang semakin matang.

Perpaduan tersebut menghasilkan pengalaman mendengarkan yang lembut di permukaan, tapi tetap kaya secara musikal bagi pendengar yang memperhatikan setiap detail.

Dari sisi lirik, lagu “Memahamimu” menggambarkan pergulatan batin seseorang yang berusaha memahami pasangan atau orang terdekat yang perlahan terasa semakin menjauh. Meski keinginan untuk bertahan masih kuat, rasa lelah emosional tetap muncul dan mengendap secara perlahan. Hal ini tergambar jelas pada bagian chorus yang menjadi pusat emosi lagu.