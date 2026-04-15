Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
16 April 2026, 03.16 WIB

HMT-ITB Minta Maaf Nyanyikan Lagu Erika Ramai-ramai, Janji Hapus Konten yang Beredar

Salah satu bait lirik lagu "Erika" yang bernada seksis dan dinyanyikan bersama-sama mahasiswa HMT-ITB (X @iPoopBase) - Image

Salah satu bait lirik lagu "Erika" yang bernada seksis dan dinyanyikan bersama-sama mahasiswa HMT-ITB (X @iPoopBase)

JawaPos.com – Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung (HMT-ITB) menyampaikan permohonan maaf atas viralnya penampilan lagu berjudul “Erika” yang dinyanyikan secara ramai-ramai dalam sebuah acara kampus. Organisasi tersebut juga berjanji akan menurunkan seluruh konten terkait yang telah beredar di berbagai platform.

Dalam keterangan resmi HMT-ITB, mereka mengakui bahwa penampilan tersebut menimbulkan sensitivitas di tengah masyarakat, khususnya perempuan karena lirik lagu "Erika" bernada seksis dan mengobjektifikasi perempuan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Kami sangat memahami dan menyadari sensitivitas isu ini,” tulis keterangan resmi HMT-ITB, Rabu (15/4).

HMT-ITB menjelaskan bahwa lagu tersebut dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut (OSD), unit kegiatan di bawah naungan mereka yang telah ada sejak 1970-an. Lagu “Erika” sendiri disebut dibuat pada era 1980-an. Namun demikian, pihaknya mengakui adanya kelalaian karena tetap menampilkan lagu tersebut tanpa mempertimbangkan perkembangan norma sosial saat ini.

“Kami menyadari bahwa ini merupakan suatu kelalaian untuk tetap menampilkan lagu tersebut dengan perkembangan norma sosial dan kesusilaan di masyarakat dewasa ini,” lanjut keterangan tersebut.

Lebih lanjut, HMT-ITB menegaskan bahwa konten dalam penampilan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung dalam lingkungan akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Mereka juga menegaskan tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat individu atau kelompok mana pun.

Sebagai langkah tindak lanjut, HMT-ITB menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera menghapus seluruh konten terkait, baik dari kanal resmi organisasi maupun akun individu yang terafiliasi. Termasuk di antaranya video lama yang kembali beredar di masyarakat.

“Kami telah berkoordinasi untuk segera menurunkan konten video dan audio dari kanal resmi HMT-ITB serta penghapusan dari akun-akun individu yang terafiliasi,” tulis mereka.

Selain itu, HMT-ITB juga akan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap konten, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan organisasi. Evaluasi ini mencakup peninjauan ulang terhadap standar dan pedoman kegiatan agar selaras dengan nilai etika yang berkembang di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Operasi Ketupat 2026 Sukses, Pengamat ITB sebut Dipengaruhi Penerapan Rekayasa Lalu Lintas yang Adaptif - Image
Nasional

Operasi Ketupat 2026 Sukses, Pengamat ITB sebut Dipengaruhi Penerapan Rekayasa Lalu Lintas yang Adaptif

09 April 2026, 19.10 WIB

Dilan 1997 ITB Hadir dengan Trailer yang Tampilkan Nuansa Nostalgia Tahun 1997 - Image
Entertainment

Dilan 1997 ITB Hadir dengan Trailer yang Tampilkan Nuansa Nostalgia Tahun 1997

04 April 2026, 13.27 WIB

Pakar Otomotif ITB Ingatkan Kendaraan Tak Langsung Ditinggal Mudik Tanpa Persiapan - Image
Otomotif

Pakar Otomotif ITB Ingatkan Kendaraan Tak Langsung Ditinggal Mudik Tanpa Persiapan

26 Februari 2026, 05.54 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore