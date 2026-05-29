Aulia Ramadhani
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.55 WIB

Penayangan Drama SBS Sold Out on You telah Berakhir, Dapat Rating Terbaik

Ahn Hyo Seop dan Chae Won Bin.. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki cerita unik, drama Korea Sold Out on You mendapatkan rating memuaskan di akhir penayangan.

Dilansir dari Soompi, selalu dinanti penonton, drama ini dibintangi aktor tenama Ahn Hyo Seop dan Chae Won Bin.

Sold Out on You tampaknya menikmati peningkatan jumlah penonton yang moderat untuk episode terakhirnya.

Sedangkan menurut Nielsen Korea, episode terakhir Sold Out on You mencetak rating rata-rata nasional sebesar 2,7 persen.

Disukai, drama ini mengisahkan Matthew Lee (Ahn Hyo Seop),juga dikenal sebagai Mechoori (Quail), seorang petani yang menjalankan banyak pekerjaan.

Kemudian akan ada Dam Ye Jin (diperankan Chae Won Bin), seorang pembawa acara top yang menderita insomnia parah.

Di drama tersebut, juga ada Kim Bum berperan sebagai Seo Eric, direktur eksekutif merek perawatan kulit global L’Étoile.

Sang aktor berbagi, “Saya telah mendengar banyak rekomendasi dan bahkan permintaan yang menyenangkan dari orang-orang di sekitar untuk bermain dalam komedi romantic.”

Sementara itu, Cabbage Your Life diketahui tetap stabil, mempertahankan rating rata-rata nasional sebesar 1,6 persen dari episode sebelumnya minggu lalu.

Drama ini menyajikan cerita kacau tentang keluarga Sung Tae Hoon (Park Sung Woong) yang berasal dari kota lalu pindah ke desa Yeonriri

