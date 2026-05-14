Penyebab Dam Ye Jin Alami Insomnia dan Cara Mengatasi Ala Matthew Lee di Drakor Sold Out On You

JawaPos.com - Drama Korea (Drakor) Sold Out On You menghadirkan kisah romantis hangat antara Dam Ye Jin yang diperankan Chae Won Bin dan Matthew Lee yang dimainkan Ahn Hyo Seop.

Dalam drakor ini, Dam Ye Jin digambarkan sebagai presenter home shopping ambisius yang cukup terkenal karena sering tampil di televisi. Sementara Matthew Lee adalah petani muda tampan yang memilih meninggalkan kehidupan kota dan menjadi andalan masyarakat desa.

Pertemuan Dam Ye Jin dan Matthew Lee bermula saat karakter yang dimainkan Chae Won Bin itu berusaha mencari pemasok jamur nuri putih demi melanjutkan kontrak dengan L'Etoile, brand kosmetik asal Prancis.

Jamur nuri putih menjadi salah satu bahan utama essence milik L’Etoile yang dipasarkan oleh HIT, tempat Dam Ye Jin bekerja sebagai presenter home shopping. Dari situlah hubungan Dam Ye Jin dan Matthew Lee berkembang menjadi kisah komedi romantis yang hangat sekaligus menyentuh.

Namun di balik kesuksesannya sebagai presenter televisi, karakter yang diperankan Chae Won Bin itu ternyata mengalami insomnia cukup parah.

Dam Ye Jin Sering Tidur Berjalan dan Menelepon Tanpa Sadar Dalam beberapa adegan di Sold Out On You, Dam Ye Jin digambarkan mengalami gangguan tidur serius. Bahkan dia beberapa kali tidur berjalan hingga menelepon orang lain tanpa sadar saat sedang terlelap.

Insomnia yang dialami Dam Ye Jin ternyata dipicu oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Trauma Masa Lalu Jadi Penyebab Utama Penyebab pertama insomnia Dam Ye Jin adalah trauma masa lalu yang belum benar-benar sembuh.