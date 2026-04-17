Makin Bersinar, akankah Won Gyu Bin Berperan sebagai Bong Seok di Drama Moving Musim 2?

JawaPos.com - Belakangan ini, aktor Korea pendatang baru Won Gyu Bin dikabarkan akan mengambil peran Bong Seok, yang sebelumnya diperankan oleh Lee Jung Ha, dalam drama milik Disney+, Moving 2.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), pernah bermain dalam serial BITCH X RICH 2, tentunya penggemar tak sabar menantikan aktingnya

SPOTV News melaporkan bahwa Won Gyu Bin telah terpilih sebagai Kim Bong Seok di Musim 2 Moving, sekitar 150 anggota pemeran dan kru baru-baru ini berkumpul di KINTEX di Ilsan.

Mereka hadir untuk pembacaan naskah lengkap, yang juga dilaporkan dihadiri oleh Won Gyu Bin, dimana penggemar makin antusias.

Kemudian agensi Won Gyu Bin, nne, menyatakan, “Kami tidak dapat mengkonfirmasi ini, mohon pengertian Anda,” Disney+ juga menanggapi dengan “tidak dapat mengkonfirmasi.”

Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya penulis Kang Full, Moving menjadi sebuah drama aksi superhero tentang remaja dengan kekuatan super tersembunyi.

Bersama-sama, mereka menghadapi kekuatan gelap yang dahsyat yang melintasi beberapa generasi.

Musim 1 sukses besar secara global saat dirilis, menjadi serial original Korea yang paling banyak ditonton di Disney+ pada saat itu.

Penggemar mengharapkan musim 2 akan menghadirkan cerita dengan karakter baru dan saat ini ditargetkan untuk tayang perdana pada tahun 2027.