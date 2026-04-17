Aulia Ramadhani
17 April 2026, 14.29 WIB

Makin Bersinar, akankah Won Gyu Bin Berperan sebagai Bong Seok di Drama Moving Musim 2?

Won Gyu Bin . Sumber foto: Soompi - Image

Won Gyu Bin . Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini, aktor Korea pendatang baru Won Gyu Bin dikabarkan akan mengambil peran Bong Seok, yang sebelumnya diperankan oleh Lee Jung Ha, dalam drama milik Disney+, Moving 2.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (17/4), pernah bermain dalam serial  BITCH X RICH 2, tentunya penggemar tak sabar menantikan aktingnya

SPOTV News melaporkan bahwa Won Gyu Bin telah terpilih sebagai Kim Bong Seok di Musim 2 Moving, sekitar 150 anggota pemeran dan kru baru-baru ini berkumpul di KINTEX di Ilsan.

Mereka hadir untuk pembacaan naskah lengkap, yang juga dilaporkan dihadiri oleh Won Gyu Bin, dimana penggemar makin antusias.

Kemudian  agensi Won Gyu Bin, nne, menyatakan, “Kami tidak dapat mengkonfirmasi ini, mohon pengertian Anda,” Disney+ juga menanggapi dengan “tidak dapat mengkonfirmasi.”

Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya penulis Kang Full, Moving menjadi sebuah drama aksi superhero tentang remaja dengan kekuatan super tersembunyi.

Bersama-sama, mereka menghadapi kekuatan gelap yang dahsyat yang melintasi beberapa generasi.

Musim 1 sukses besar secara global saat dirilis, menjadi serial original Korea yang paling banyak ditonton di Disney+ pada saat itu.

Penggemar mengharapkan musim 2 akan menghadirkan cerita dengan karakter baru dan saat ini ditargetkan untuk tayang perdana pada tahun 2027.

Sebelumnya di musim 1 berfokus pada pemeran utama yang lebih muda seperti Bong Seok (Lee Jung Ha), Hui Soo (Go Youn Jung), dan Gang Hoon (Kim Do Hoon), bagaimana apa kamu penasaran?

Artikel Terkait
Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You - Image
Music & Movie

Jadi Pembawa Acara, Chae Won Bin Tampil Menarik di Drama Sold Out on You

17 April 2026, 14.38 WIB

Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier - Image
Music & Movie

Memikat Perhatian, Intip Park Ji Hoon yang Jadi Koki di Teaser Drama The Legend of Kitchen Soldier

17 April 2026, 14.37 WIB

Yeri Red Velvet dan Kang Sang Jun akan Saling menyembuhkan di Drama Baru Azure Spring - Image
Music & Movie

Yeri Red Velvet dan Kang Sang Jun akan Saling menyembuhkan di Drama Baru Azure Spring

15 April 2026, 14.15 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

