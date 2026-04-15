Penayangan Yumi's Cells 3 Dapat rating Baik, Drama Climax Mendapat Dukungan

JawaPos.com - Diperankan Kim Go Eun, drama Korea bertajuk Yumi’s Cells 3 telah tayang perdana dengan rating memuaskan

Dikutip dari Soompi, Rabu (15/4), di musim ini, Kim Go Eun kembali memerankan Yumi, ia kini berubah dari seorang pekerja kantoran yang sederhana menjadi novelis romansa terlaris.

Nielsen Korea mengungkap, bahwa episode perdana Yumi’s Cells 3 di tvN meraih rating penonton rata-rata nasional sebesar 2,3 persen.

Ini menjadi sebuah awal yang kuat meskipun dua episode pertama telah dirilis lebih awal melalui TVING.

Diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama, drama ini menceritakan kisah seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi (Kim Go Eun).

Menceritakan dari sudut pandang banyak sel otak di kepalanya yang mengendalikan setiap pikiran, perasaan, dan tindakannya.

Di Musim 3, Kim Jae Won berperan sebagai Soon Rok, kekasih baru Yumi, seorang PD editorial di Julie Publishing.

Di sisi lain, drama Climax yang dibintangi Ju Ji Hoon dan Ha Ji Won meraih rating penonton rata-rata nasional sebesar 3,3 persen, meningkat dari episode sebelumnya yang mencapai 2,9 persen.

Drama Climax menyoroti kisah perjuangan keras jaksa Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), yang terjun ke dalam kartel.