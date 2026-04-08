Sinopsis Film The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014), Memulai Reformasi Pemberontakan Melawan Pemerintahan Diktator

JawaPos.com - Dalam usaha warga kecil untuk melawan sebuah pemerintahan besar dan kuat, mereka membutuhkan seluruh dukungan yang bisa mereka dapatkan. Karena semut terkecil pun apabila berjumlah banyak dapat menaklukkan gajah raksasa.

Tentunya dalam perjuangan itu akan memakan banyak sekali tenaga, sumber daya, bahkan nyawa. Tapi hal-hal tersebut adalah sesuatu yang pasti akan terkorbankan. Dengan begitu, banyak muncul kisah-kisah heroik tentang para martir pejuang kebebasan dan kemerdekaan.

Setelah Katniss (Jennifer Lawrence) berhasil menghancurkan arena dan berhasil diselamatkan dari sana oleh Finnick (Sam Claflin) bersama Beetee (Jeffrey Wright, ia dibawa ke District 13. Sebuah distrik independen yang terisolasi dari seluruh Panem.

Distrik 13 ini dihancurkan oleh Capitol setelah Perang Sipil Pertama, dimana mereka menjadi pemimpinnya, dan dianggap berbahaya karena merekalah penyuplai tenaga nuklir Panem. Setelah dihancurkan, distrik ini dihapuskan dari peta dan seakan-akan menjadi dongeng anak-anak.

Selain mereka bertiga, Haymitch (Woody Harrelson), adik dan ibunya, Gale (Liam Hemsworth), berhasil diselamatkan bersama beberapa penduduk Distrik 12 lainnya. Tapi mereka gagal untuk menyelamatkan Peeta (Josh Hutcherson) dan beberapa partisipan lainnya, hal itu membuat Katniss marah besar.

Katniss juga mendapati bahwa Gamemaker Plutarch (Philip Seymour Hoffman) telah bersekongkol dengan Distrik 13 dan menggunakan Hunger Games untuk memulai pemberontakan baru. Plutarch kemudian memperkenalkannya kepada Presiden Coin (Julianne Moore), pemimpin Distrik 13.

Coin dan Plutarch ingin Katniss mau menjadi "Mockingjay" mereka, ikon dan simbol pemberontakan mereka terhadap Capitol. Karena Katniss berhasil menjadi harapan bagi warga-warga kecil yang juga membenci Capitol.

Di saat yang sama, Presiden Snow (Donald Sutherland), melarang penggunaan ikon Mockingjay dan apa pun yang merupai gaya berpakaian Katniss. Siapa pun yang melanggar akan dijatuhi hukuman berat, hingga hukuman mati.

Awalnya Katniss tidak mau karena ia sudah muak menjadi tontonan. Tapi setelah mengetahui bahwa Distrik 12 telah dihancurkan oleh Capitol, Katniss merasa harus menyaksikan sisa dari reruntuhan yang ada.