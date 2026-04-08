Abdul Rahman
08 April 2026, 22.49 WIB

Tiket Konser 52 Tahun Erros Djarot Berkarya Diburu Banyak Orang

Konser 52 Tahun Erros Djarot berkarya. (istimewa) - Image

Konser 52 Tahun Erros Djarot berkarya. (istimewa)

 
 
JawaPos.com - Menandai perjalanan 52 tahun Erros Djarot berkarya, sebuah konser yang mengusung tajuk Badai Pasti Berlalu Live in Concert akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta, pada 25 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan tertulis diterima JawaPos.com, tiket konser Erros Djarot tersebut diburu oleh banyak orang. Penjualan tiket konser ini langsung tinggi sejak awal penjualan tiket dibuka, sehingga kini mencatatkan penjualan tiket yang luar biasa.

Dengan antusiasme yang tinggi, konser ini diproyeksikan menjadi salah satu pertunjukan musik yang paling dinantikan di tahun 2026, dan menjadi bukti bahwa karya besar tidak hanya bertahan lama, tapi terus menemukan relevansi dengan audiens baru pada setiap generasi.
 
“Ini bukan sekadar konser nostalgia, tapi momentum untuk menghidupkan kembali karya yang memiliki kedalaman emosi dan relevansi lintas generasi,” ujar Iwan Kurniawan, Project Director dari Kolam Ikan Creative Communication, dalam keterangannya.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan, menghidupkan kembali memori sekaligus memperkenalkan makna karya ini kepada generasi kekinian," imbuhnya.

Konser Erros Djarot turut dimeriahkan deretan musisi papan atas Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu Once Mekel, Titi DJ, Vina Panduwinata, Rio Febrian, Ardhito Pramono, Dirly Dave, dan line-up tambahan lainnya yang masih dirahasiakan. 

Seluruh karya Erros Djarot akan diaransemen ulang oleh Demas Narawangsa dan Yankjay, dengan menghadirkan sentuhan musikal yang lebih segar tanpa menghilangkan karakter dan orisinalitas yang telah melekat kuat.

Erros Djarot dikenal tidak hanya sebagai pencipta lagu, tapi juga sebagai penulis, sutradara, dan produser yang konsisten menghadirkan karya dengan kedalaman emosi dan kekuatan naratif. 

Karya-karyanya, khususnya dalam album Badai Pasti Berlalu dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah musik Indonesia karena keberanian eksplorasi musikal, kualitas lirik yang puitis, dan pendekatan artistik yang melampaui zamannya. 

Konsistensi dan integritas dalam berkarya ini menempatkan Erros Djarot sebagai salah satu maestro yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan musik dan budaya populer Indonesia.

