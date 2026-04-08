Segera Digelar, Begini Gambaran Teknis 'The Icon Indonesia'

JawaPos.com - The Icon Indonesia telah selesai melakukan proses audisi sejak penghujung tahun 2025 lalu. Dari banyak sekali orang yang ikut audisi, kini mengerucut menjadi 24 peserta yang akan bersaing secara sengit, dan persaingan ini akan disiarkan secara live di SCTV mulai Senin, 13 April 2026.

The Icon Indonesia menyasar para peserta dari kalangan usia muda antara usia 14 sampai 25 tahun. Ada alasan kuat kenapa sengaja dicari bibit-bibit potensial dari anak-anak muda.

"Usia muda adalah usia yang sangat mudah untuk dibentuk. Fase dimana mereka menemukan karakteristik vokal yang pas," kata Banardi Rachmad selaku Deputy Director Programming SCTV dalam jumpa pers di bilangan Senayan Jakarta, belum lama ini.

Terkait tantangan membagi waktu mereka sekolah dan berkompetisi di ajang The Icon Indonesia, Banardi menegaskan tidak akan membuat para peserta kerepotan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

"Untuk teknis mereka sekolah dan segala macam, sudah banyak juga kita melakukan seperti ini sebelumnya. Kita menyesuaikan dengan apa yang mereka hadapi, kita berusaha memudahkan mereka, kita diskusi, dan so far tidak ada masalah," ungkapnya.

The Icon Indonesia merupakan ajang pencarian bakat menyanyi pop untuk menemukan dan membentuk musisi ikonik masa depan.

Pertarungan sengit 24 peserta akan dimulai pada hari Senin, 13 April 2026 mendatang dalam "The Duel Top 24" yang terbagi menjadi dua grup yaitu Grup A dan Grup B, masing-masing grup terdiri dari 12 peserta.

Setiap episode "The Duel Top 24" akan mengeliminasi 2 orang peserta yang ditentukan dari hasil penilaian juri. Pemirsa juga dapat memberikan hadiah kepada peserta melalui Koin Virtual Gift melalui aplikasi Vidio.