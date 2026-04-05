Aulia Ramadhani
06 April 2026, 06.23 WIB

Jadi Pengalaman Baru, Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, Shiloh, Debut di Video Musik Baru Dayoung WJSN?

JawaPos.com - Dalam comeback solo pertamanya, Dayoung anggota grup Korea WJSN merilis teaser video musik single terbarunya What’s a girl to do, yang dibintangi Shiloh Jolie

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), Shiloh Jolie, sendiri merupakan putri dari aktor Hollywood Angelina Jolie dan Brad Pitt kini makin dikenal.

Kabarnya, ia akan membuat penampilan kejutan sebagai salah satu penari dalam teaser tersebut, yang pasti telah dinanti

STARSHIP Entertainment belakangan ini mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui siapa Shiloh selama pembuatan film.

Faktanya, agensi tersebut menjelaskan bahwa ia hanyalah salah satu penari yang hadir di audisi terbuka di Amerika Serikat.

Ia muncul untuk video musik Dayoung, yang berarti ia dipilih karena keahliannya dan bukan karena namanya.

“Shiloh terpilih di babak final untuk tampil di video musik Dayoung, dan bahkan setelah syuting, kami tidak tahu dia adalah putri mereka,” kata agensi tersebut.

“Baru-baru ini kami mengetahuinya secara kebetulan,” tambah agensi tersebut dengan antusias, yang pasti penggemar juga tak sabar menantikannya

Rencananya, video musik Dayoung untuk single barunya What’s a girl to do akan dirilis pada 7 April pukul 18.00 KST.

Tentunya ini menjadi pengalaman baru bagi putri Angelina Jolie dan Brad Pitt tersebut, dimana Shiloh muncul pada menit 0:15 dalam video.

