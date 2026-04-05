Jadi Pengalaman Baru, Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, Shiloh, Debut di Video Musik Baru Dayoung WJSN?

Shiloh Jolie, Dayoung WJSN. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Dalam comeback solo pertamanya, Dayoung anggota grup Korea WJSN merilis teaser video musik single terbarunya What’s a girl to do, yang dibintangi Shiloh Jolie
Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), Shiloh Jolie, sendiri merupakan putri dari aktor Hollywood Angelina Jolie dan Brad Pitt kini makin dikenal.
Kabarnya, ia akan membuat penampilan kejutan sebagai salah satu penari dalam teaser tersebut, yang pasti telah dinanti
STARSHIP Entertainment belakangan ini mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui siapa Shiloh selama pembuatan film.
Faktanya, agensi tersebut menjelaskan bahwa ia hanyalah salah satu penari yang hadir di audisi terbuka di Amerika Serikat.
Ia muncul untuk video musik Dayoung, yang berarti ia dipilih karena keahliannya dan bukan karena namanya.
“Shiloh terpilih di babak final untuk tampil di video musik Dayoung, dan bahkan setelah syuting, kami tidak tahu dia adalah putri mereka,” kata agensi tersebut.
“Baru-baru ini kami mengetahuinya secara kebetulan,” tambah agensi tersebut dengan antusias, yang pasti penggemar juga tak sabar menantikannya
Rencananya, video musik Dayoung untuk single barunya What’s a girl to do akan dirilis pada 7 April pukul 18.00 KST.
Tentunya ini menjadi pengalaman baru bagi putri Angelina Jolie dan Brad Pitt tersebut, dimana Shiloh muncul pada menit 0:15 dalam video.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven