Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
06 April 2026, 19.13 WIB

Pre-Order Album GREENGREEN TerjualLebih dari 1,2 Juta, Boygrup CORTIS Makin Hits

JawaPos.com - Menunjukkan bakatnya di dunia musik, grup Korea CORTIS bersiap untuk melesat dengan comeback mini albumnya, GREENGREEN.

Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), menariknya, distributor album CORTIS, YG PLUS dan Universal Records, mengumumkan bahwa hingga tanggal 2 April, mini album itu telah meraih total 1.227.986 pre-order.

Seperti yang diketahui, jumlah pre-order adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum perilisan album.

Jumlah itu merupakan perkiraan permintaan yang dihitung menggunakan berbagai faktor, termasuk berapa banyak album yang telah dipesan sebelumnya oleh penggemar.

Dengan waktu satu bulan tersisa sebelum perilisan mini album, masih harus dilihat seberapa tinggi peningkatan pre-order dalam beberapa minggu mendatang

GREENGREEN diketahui telah hampir tiga kali lipat rekor penjualan minggu pertama CORTIS sebesar 436.367 yang diraih oleh mini album debut mereka COLOR OUTSIDE THE LINES awal tahun ini.

Telah menadapat banyak antusias, sebelum GREENGREEN yang dirilis pada 4 Mei, CORTIS akan merilis terlebih dahulu single utamanya, REDRED tanggal 20 April pukul 18.00 KST

Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore