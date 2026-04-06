Pre-Order Album GREENGREEN TerjualLebih dari 1,2 Juta, Boygrup CORTIS Makin Hits

CORTIS (Soompi)
JawaPos.com - Menunjukkan bakatnya di dunia musik, grup Korea CORTIS bersiap untuk melesat dengan comeback mini albumnya, GREENGREEN.
Dikutip dari Soompi, Senin (6/4), menariknya, distributor album CORTIS, YG PLUS dan Universal Records, mengumumkan bahwa hingga tanggal 2 April, mini album itu telah meraih total 1.227.986 pre-order.
Seperti yang diketahui, jumlah pre-order adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum perilisan album.
Jumlah itu merupakan perkiraan permintaan yang dihitung menggunakan berbagai faktor, termasuk berapa banyak album yang telah dipesan sebelumnya oleh penggemar.
Dengan waktu satu bulan tersisa sebelum perilisan mini album, masih harus dilihat seberapa tinggi peningkatan pre-order dalam beberapa minggu mendatang
GREENGREEN diketahui telah hampir tiga kali lipat rekor penjualan minggu pertama CORTIS sebesar 436.367 yang diraih oleh mini album debut mereka COLOR OUTSIDE THE LINES awal tahun ini.
Telah menadapat banyak antusias, sebelum GREENGREEN yang dirilis pada 4 Mei, CORTIS akan merilis terlebih dahulu single utamanya, REDRED tanggal 20 April pukul 18.00 KST
Menunjukkan kehebatannya, boy grup baru asal Korea Selatan ini beranggotakan 5 orang di bawah naungan BIGHIT MUSIC.
