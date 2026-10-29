Marc Marquez Ungkap Kemungkinan Mengakhiri Karir di MotoGP Lebih Cepat

JawaPos.com – Marc Marquez mengungkapkan kemungkinan dirinya pensiun dari ajang MotoGP setelah kontrak berikutnya bersama tim pabrikan Ducati berakhir dalam dua tahun mendatang.

Dilansir dari laman Crash pada Kamis (29/10), Pembalap asal Spanyol berusia 33 tahun tersebut mengakui bahwa peluangnya untuk mengakhiri karier balap dalam tiga tahun ke depan mencapai 70 persen, sedangkan kemungkinan tetap berkompetisi sebesar 30 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Marquez dalam wawancara dengan Autosport ketika membahas masa depannya di tengah perjuangan menjaga kondisi fisik setelah mengalami cedera bahu pada Oktober tahun lalu.

Marquez menandatangani kontrak baru bersama Ducati pada awal tahun ini meskipun masih menghadapi ketidakpastian terkait kondisi fisiknya akibat sejumlah cedera serius sepanjang karier.

Pembalap tersebut sebelumnya bangkit dari cedera lengan parah pada 2020 hingga berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP ketujuh pada 2025, sekaligus gelar pertamanya bersama Ducati.

Pencapaian tersebut mengubah pandangannya mengenai masa pensiun karena Marquez merasa telah berdamai dengan dirinya sendiri dan tidak lagi menjadikan tambahan gelar juara sebagai tolok ukur kepuasan karier.

Marquez juga menegaskan bahwa dirinya akan mengakhiri karier balap dengan perasaan bahagia atas pencapaian yang telah diraih, terlepas dari hasil kejuaraan berikutnya.

Setelah Grand Prix Australia, ia disebut unggul 10 poin atas Jorge Martin dalam klasemen kejuaraan, sementara cedera yang dialami Martin turut memengaruhi persaingan gelar dengan empat putaran tersisa.