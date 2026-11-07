MotoGP Qatar Berpotensi Catat Grid Terkecil dalam Waktu 15 Tahun Usai Yamaha Dipastikan Absen

Pembalap Yamaha dipastikan absen pada MotoGP Qatar 2026 (Crash)
JawaPos.com – MotoGP berpotensi kehilangan sejumlah pembalap pada Grand Prix Qatar setelah Yamaha memutuskan menarik kedua timnya dari ajang tersebut akibat kekhawatiran terhadap keselamatan di tengah meningkatnya konflik Iran.
Dilansir dari laman Crash pada Kamis (5/11), Keputusan itu membuat Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, dan pembalap penguji Augusto Fernandez dipastikan absen, sementara Alex Marquez juga tidak mengikuti balapan karena menjalani operasi bahu kanan.
Diketahui hingga 2 November, sebanyak lima pembalap telah dipastikan tidak tampil sehingga hanya 17 pembalap yang tercatat dalam daftar peserta Grand Prix Qatar.
Selain kelima pembalap tersebut, Jorge Martin, Raul Fernandez, Joan Mir, dan Fermin Aldeguer masih diragukan tampil akibat kondisi fisik dan cedera yang belum sepenuhnya pulih.
Martin mengalami cedera pergelangan tangan dan sebelumnya mengundurkan diri dari Grand Prix Malaysia, sedangkan Raul Fernandez masih menghadapi masalah pada jari yang patah sejak Mandalika.
Joan Mir juga berpotensi absen setelah gejala penyakitnya kembali muncul di Malaysia, sementara Aldeguer sedang berupaya kembali setelah mengalami cedera tangan dan telah dikonfirmasi berangkat ke Qatar.
Apabila keempat pembalap yang masih diragukan tersebut akhirnya mengundurkan diri tanpa pengganti, jumlah pembalap yang memulai balapan diperkirakan hanya tersisa 13 orang.
Situasi ini semakin diperumit oleh kekhawatiran keselamatan di Qatar, setelah 19 dari 22 pembalap dilaporkan menandatangani surat yang meminta penyelenggara bertanggung jawab penuh terhadap keamanan mereka.
MotoGP terakhir kali mencatat jumlah peserta yang sangat sedikit pada 2010, ketika hanya 15 pembalap memulai balapan di Assen dan Silverstone.
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