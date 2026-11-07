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Penulis: Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
Minggu, 8 November 2026 | 02.05 WIB

Datang Terakhir dan Pulang Paling Awal, Kiat Pembalap Siasati Kecemasan di Balapan GP Qatar

Marc Marquez (Crash) - Image

Marc Marquez (Crash)

JawaPos.com - Balapan Grand Prix Qatar akhir pekan ini diselenggarakan di tengah situasi keamanan di Timur Tengah yang tidak menentu. Sejumlah pembalap MotoGP merasa khawatir. Tapi, mereka berusaha bersikap profesional.

“Saya sebenarnya lebih suka berada di tempat lain. Karena itu, saya datang dengan penerbangan paling akhir dan akan pergi dengan penerbangan paling awal,’’ kata Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo seperti dikutip Crash. ‘’Namun, kami sudah berada di sini, siap balapan, dan sepenuhnya berkonsentrasi,’’ ujarnya.

Kekhawatiran yang sama disampaikan rekan setim Marquez, Francesco ‘’Pecco’’ Bagnaia.

“Memang benar saya sempat merasa khawatir. Saya tidak bisa menyembunyikan perasaan saya ketika harus datang ke sini,’’ kata Bagnaia. ‘’Namun, saya memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Dorna, penyelenggara, IRTA, dan pemerintah. Satu-satunya hal yang perlu kami khawatirkan adalah jika bandara ditutup,’’ lanjutnya.

Sementara itu, Pedro Acosta memilih untuk bersikap.  Sebab, para pembalap sudah berada di Qatar dan harus menjalankan kewajibannya untuk menjalani balapan.

“Semuanya terlihat cukup normal di sini. Saya memahami bahwa jika mulai membaca semua pemberitaan media, mungkin seseorang bisa merasa cukup takut. Namun, pada akhirnya, kami harus menjalankan apa yang sudah tertulis dalam kontrak,’’ papar pembalap KTM tersebut.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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