Klasemen MotoGP 2026 usai Acosta Juara Sprint Race di Malaysia: Marc Marquez Kokoh di Puncak

JawaPos.com - Pebalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, masih kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 setelah finis di posisi kedua dalam Sprint Race Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang, Sabtu (31/10/2026).

Tambahan poin dari balapan sprint tersebut membuat Baby Alien -julukan Marc Marquez- semakin menjauh dari pesaing terdekatnya, Jorge Martin (Aprilia Racing).

Marquez kini memimpin klasemen dengan koleksi 374 poin, unggul 19 angka atas Martin yang berada di peringkat kedua dengan raihan 355 poin. Jarak keduanya semakin melebar setelah sebelumnya hanya terpaut 10 poin menjelang seri Malaysia.

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Martin sendiri harus absen pada sisa rangkaian MotoGP Malaysia 2026 karena memutuskan mundur akibat cedera pergelangan tangan. Kondisi tersebut praktis menjadi keuntungan bagi Marquez untuk memperlebar jarak atas Martinator -julukan Jorge Martin- dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.

Sementara itu, kemenangan Sprint Race MotoGP Malaysia 2026 berhasil diamankan Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing. Acosta memastikan kemenangan setelah berhasil menyalip Ai Ogura dari Trackhouse ketika balapan menyisakan tiga putaran.

Marquez kemudian mengekor di posisi kedua. Sementara, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing melengkapi podium setelah finis posisi ketiga.

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Meski berhasil meraih kemenangan di Sepang, Acosta masih menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 275 poin. Dia kini unggul 10 angka atas Ogura yang berada di posisi kelima dengan raihan 265 poin.

Di sisi lain, Bezzecchi semakin memantapkan posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026. Tambahan poin setelah finis ketiga di Sprint Race Malaysia membuat pembalap Aprilia Racing tersebut mengoleksi 322 poin, terpaut 52 angka dari Marquez.