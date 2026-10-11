Pedro Acosta Sebut Drama dengan Marc Marquez di Sirkuit Mandalika Buang Banyak Waktu

JawaPos.com - Duel Marc Marquez dengan Pedro Acosta turut mencuri perhatian dalam balapan utama MotoGP Indonesia. Kedua pebalap terlibat aksi saling menyalip selama sebagian besar balapan, sehingga kehilangan waktu dan memberi kesempatan kepada pebalap lain untuk mendekat.

Pedro Acosta mengaku pertarungannya dengan Marquez berlangsung sengit. Menurut Acosta, kedua pebalap memiliki kecepatan yang cukup baik, tetapi duel itu membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjauh dari pesaing.

“Ya, karena Marc bukan pebalap yang akan memberi Anda ruang begitu saja untuk maju. Kami kehilangan banyak waktu. Kecepatannya tinggi, begitu juga kecepatan saya. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik agar tidak memberi [Ai] Ogura kesempatan untuk mendekat,” kata Acosta kepada Sky.

Acosta pun kembali menegaskan bahwa pertarungan dengan Marquez berlangsung serius dan menghabiskan banyak waktu. “Pada akhirnya, pertarungan dengan Marquez benar-benar berlangsung sengit. Kami kehilangan banyak waktu,” kata Acosta.

Sementara itu, Marquez menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa mampu memimpin balapan ketika Acosta berusaha memberikan jalan kepadanya. Setelah melihat papan informasi bahwa balapan masih menyisakan 12 putaran, Marquez memilih tidak memaksakan diri untuk berada di depan.

“Pedro ingin membiarkan saya lewat, tetapi saya tidak merasa bisa berada di depan. Saya melihat papan informasi, masih ada 12 putaran, dan saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan maju ke depan karena sedang kesulitan,” ujar Marquez.

The Baby Alien justru berharap Acosta dapat membantunya mempertahankan kecepatan. Marquez mengaku berharap Acosta saat itu dapat membantunya mempertahankan kecepatan karena dirinya sedang kesulitan. “Saya merasa Pedro bisa sedikit membantu saya menjaga kecepatan,” kata Marquez.

Kesulitan yang dialami Ducati di Mandalika turut memengaruhi hasil akhir balapan. Fabio Di Giannantonio, pebalap Ducati lainnya, mengaku sempat menjalani awal balapan dengan baik sebelum menghadapi kendala.