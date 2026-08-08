Pedro Acosta Tak Yakin Menang di Silverstone, Targetnya Hanya Finis 5 Besar MotoGP Inggris

Pedro Acosta tak berharap banyak di MotoGP Inggris. Pembalap KTM itu menyebut butuh keajaiban untuk menang dan hanya menargetkan finis 5 besar. (instagram @37pedroacosta)
JawaPos.com – Pedro Acosta sudah dua kali finis runner-up musim ini. Total, sejak naik ke kelas MotoGP pada 2024, pembalap KTM itu telah tujuh kali finis di posisi kedua. Namun, belum sekalipun dia mampu mengakhiri race utama dengan kemenangan.
Nah, menghadapi Grand Prix Inggris di Silverstone, Minggu (9/8), Acosta juga tidak berharap banyak.
“Dibutuhkan keajaiban untuk bisa bertarung memperebutkan kemenangan saat ini,” ucap Acosta sambil tersenyum, dikutip dari GPone. “Targetnya adalah finis lima besar dan tidak terlalu jauh dari para pemimpin,” lanjutnya.
Acosta berdalih, motor KTM belum menyamai Ducati dan Aprilia. Pembalap 22 tahun itu juga belum pernah meraih kemenangan di Silverstone sejak menjalani debut di Moto3 pada 2021. Musim lalu, dia hanya mampu finis keenam di sana.
“Saya masih percaya dan berusaha menjalani balapan dengan baik. Tetapi, Silverstone adalah balapan tersulit tahun lalu. Setelah itu, kami baru akan menghadapi sirkuit yang lebih menguntungkan, seperti Red Bull Ring dan Misano,” ujar Acosta.
Acosta memang belum meraih kemenangan di MotoGP. Namun, itu tidak menutup potensi besar yang dimiliki pembalap asal Spanyol tersebut. Juara dunia MotoGP tujuh kali Marc Marquez bahkan menilai Acosta berpotensi jadi pemimpin generasi baru.
“Dia adalah salah satu pembalap yang akan menjadi penentu bagi generasi baru. Ada tiga atau empat pembalap seperti itu, tetapi dialah yang harus menjadi pemimpinnya,” kata Marquez dalam saluran YouTube PecinoGP.
Acosta pun punya modal cukup kuat. Dia meraih gelar juara dunia Moto3 pada 2021 dan gelar Moto2 pada 2023. Pada musim debut MotoGP 2024, dia juga meraih penghargaan Rookie of the Year setelah mengakhiri musim di peringkat keenam.
Musim depan, Acosta juga dipastikan bergabung dengan Ducati Lenovo.
Dia akan menjadi rekan setim Marquez serta mengendarai motor yang sama. Artinya, Acosta akan mendapatkan motor lebih kompetitif yang memperbesar kansnya untuk meraih kemenangan di MotoGP.
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