Marc Marquez Pertanyakan Tujuan Kualifikasi Sprint dalam Format Baru MotoPG

Marc Marquez (Crash)
JawaPos.com – Marc Marquez mempertanyakan tujuan utama perubahan format akhir pekan MotoGP 2027 yang akan menghadirkan sesi kualifikasi khusus untuk Sprint Race.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (9/10), Pembalap Ducati tersebut menilai penambahan sesi kualifikasi pada Jumat dapat meningkatkan intensitas persaingan sekaligus menambah beban fisik para pembalap di tengah jadwal yang sudah padat.
Menurut Marquez, perubahan tersebut perlu memiliki tujuan yang jelas karena para pembalap tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
Perubahan format yang diumumkan menjelang Grand Prix Indonesia itu akan menghadirkan sesi kualifikasi Sprint selama 15 menit pada Jumat, setelah FP1 selama 45 menit dan FP2 selama 30 menit.
Sementara itu, kualifikasi untuk balapan utama tetap berlangsung pada Sabtu sebelum Sprint Race, sedangkan sesi pemanasan pada Minggu akan dihapus.
Marquez menyayangkan minimnya keterlibatan pembalap dalam menentukan kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa mereka hanya dapat menerima atau menolak keputusan yang dibuat oleh tim serta penyelenggara.
Marquez juga menyatakan dukungannya terhadap pendapat Pedro Acosta yang menilai peningkatan beban balapan berpotensi memperpendek karier para pembalap.
Juara bertahan tersebut menegaskan bahwa dirinya sependapat dengan Acosta karena jadwal yang semakin padat dapat menambah tuntutan fisik sepanjang musim.
Sementara itu, pemimpin klasemen Jorge Martin turut menyoroti kurangnya komunikasi antara penyelenggara dan pembalap, serta berharap pendapat mereka dapat dipertimbangkan dalam perubahan regulasi MotoGP mendatang.
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Jawa Pos
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