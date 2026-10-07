Menang Edisi 2025, Fermin Aldeguer Berharap Kompetitif di MotoGP Mandalika Tahun Ini

Fermin Aldeguer berhasil menjadi pemenang pada MotoGP Indonesia 2026. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer hanya ingin tampil kompetitif di MotoGP Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu.
Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku bahwa ambisinya kini adalah sebisa mungkin untuk kembali ke performa positif karena belum mampu tampil maksimal dalam beberapa seri.
“Target saya tampil kompetitif. Sejujurnya, kami tidak dalam kondisi yang sama seperti musim lalu, tapi saya berharap bisa bersaing untuk podium,” kata Fermin Aldeguer di Jakarta, Rabu (7/10)
Pembalap bernomor 54 tersebut merupakan jawara MotoGP Indonesia pada musim lalu setelah tampil begitu impresif sepanjang balapan.
Meski demikian, sepanjang Sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP sejak musim 2022, belum ada satu pun pembalap yang bisa mempertahankan gelar juara MotoGP Indonesia.
Pada musim 2022, Miguel Oliveira menjadi yang tercepat di Sirkuit Mandalika dan pada musim 2023, giliran Francesco “Pecco” Bagnaia menjadi raja di Mandalika.
Lalu pada musim 2024, Jorge Martin mengamankan gelar jawara MotoGP Indonesia.
Fermin memprediksi balapan pada MotoGP Indonesia kali ini sangatlah sulit mengingat persaingan dari para pembalap yang menunjukkan sisi kompetitif dalam beberapa seri terakhir.
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