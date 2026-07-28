Lando Norris Puas Kembali ke Puncak Usai Menang Meyakinkan pada F1 Hungaria 2026

Lando Norris (Bein Sports)
JawaPos.com – Lando Norris mengaku senang kembali menempati posisi nomor satu setelah meraih kemenangan pada Grand Prix Hungaria di Sirkuit Hungaroring.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Lando Norris menyebut bahwa keberhasilan tersebut sebagai momen yang telah lama dinantikannya setelah terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Sao Paulo tahun lalu.
Norris juga optimistis hasil positif itu menjadi awal untuk meraih lebih banyak kemenangan pada sisa musim Formula Satu.
Norris tampil dominan sepanjang balapan dengan finis sekitar 15 detik di depan Max Verstappen. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Norris di Hungaroring setelah sebelumnya juga menjadi juara di sirkuit yang sama pada 2025.
Hasil itu sekaligus menandai keberhasilannya mengonversi posisi pole menjadi kemenangan untuk kesembilan kalinya sepanjang karier Formula Satu.
Usai balapan, Norris mengakui sempat mengalami kesulitan karena kehilangan cengkeraman pada bagian belakang mobil di beberapa kesempatan.
Meski demikian, ia menilai mobil McLaren memiliki kecepatan yang sangat baik sehingga mampu mempertahankan ritme balapan hingga garis finis. Norris juga memuji strategi tim yang dinilainya berperan penting dalam mengamankan kemenangan.
Menurut Norris, kemenangan di Hungaroring mengembalikan rasa percaya dirinya untuk bersaing di papan atas klasemen. Ia berharap McLaren dapat mempertahankan performa tersebut dan kembali meraih hasil maksimal setelah jeda paruh musim.
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