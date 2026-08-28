Lando Norris Ungkap Peluang Raih Gelar F1 Musim 2026 Usai Dapatkan 2 Kemenangan Beruntun

Lando Norris (Crash)
JawaPos.com – Lando Norris menanggapi klaim mengenai peluangnya merebut gelar juara Formula 1 2026 setelah meraih dua kemenangan beruntun di Hungaria dan Grand Prix Belanda.
Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (28/8), Pembalap McLaren tersebut menjadi pembalap kedua yang mencatat kemenangan beruntun musim ini, tetapi mengaku belum yakin mobilnya mampu bersaing secara konsisten dengan Mercedes hingga akhir kejuaraan.
Norris saat ini masih tertinggal 83 poin dari pemimpin klasemen Kimi Antonelli setelah 12 putaran, sehingga ia menilai peluang mengejar gelar masih membutuhkan peningkatan performa mobil.
Norris mengakui McLaren memiliki keunggulan besar pada lintasan berkecepatan tinggi, tetapi masih tertinggal dari Mercedes di sektor berkecepatan rendah.
Menurut Norris, kondisi tersebut membuat McLaren belum memiliki paket lengkap yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan perebutan gelar secara konsisten meskipun dirinya telah meraih dua kemenangan dan dua posisi terdepan secara beruntun.
Norris bahkan menegaskan bahwa saat ini dirinya belum memiliki mobil yang dibutuhkan untuk benar-benar bertarung memperebutkan gelar juara pada sisa musim.
Norris juga menilai peningkatan performanya tidak hanya berasal dari kemampuannya saat mengemudikan mobil, tetapi juga dari kerja sama dengan tim di luar lintasan.
Norris merasa semakin mampu memahami karakter mobil yang sulit dikendalikan serta menyampaikan permasalahan kepada tim untuk menemukan solusi, termasuk setelah melakukan perubahan penting dari satu balapan ke balapan berikutnya.
Pembalap Inggris itu meyakini kerja keras tersebut telah membantunya mengurangi kelemahan dan memberikan kesempatan lebih besar untuk meraih kemenangan.
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Jawa Pos
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