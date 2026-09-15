Marco Bezzecchi Ungkap Penyebab Crash dan Kehilangan Peluang Raih Kemenangan MotoGP Misano 2026

Marco Bezzecchi (Crash)
JawaPos.com – Marco Bezzecchi menegaskan tekanan untuk memenangkan MotoGP San Marino di Misano tidak menjadi penyebab kecelakaan yang dialaminya saat memimpin balapan.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (14/9), Pembalap Aprilia tersebut memulai balapan dari posisi pole setelah mencetak rekor lap baru pada sesi kualifikasi, tetapi terjatuh di Tikungan 13 pada lap pertama.
Insiden tersebut menjadi pukulan bagi ambisinya dalam perebutan gelar juara dunia setelah Marc Marquez memenangi balapan dan Bezzecchi tertinggal 33 poin dari pembalap Ducati tersebut.
Bezzecchi mengakui dirinya melakukan kesalahan ketika kehilangan kendali bagian depan motor setelah sedikit terguncang saat melewati rangkaian tikungan cepat.
Bezzecchi menjelaskan kondisi tangki bahan bakar yang penuh membuatnya harus mengatur titik pengereman dengan lebih tepat, tetapi kesalahan tersebut membuatnya keluar dari jalur ideal dan akhirnya terjatuh.
Menurut Bezzecchi, ketika memulai balapan dari posisi pertama, keinginan untuk menang merupakan hal yang wajar dan tidak berkaitan dengan tekanan karena tampil di kandang sendiri.
Kecelakaan di Misano menjadi kegagalan kelima Bezzecchi meraih poin dalam tujuh putaran terakhir, tetapi ia memilih segera mengalihkan fokus menuju Grand Prix Austria.
Pembalap Italia itu mengatakan kondisi fisiknya akan dipantau setelah kecelakaan tersebut, terutama karena sebelumnya mengalami sejumlah cedera akibat terjatuh di Jerman.
Bezzecchi menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam kekecewaan dan akan berusaha memulihkan kondisi sebelum kembali bertarung di Spielberg.
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