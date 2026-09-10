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Kamis, 10 September 2026 | 22.46 WIB

Isack Hadjar Absen di F1 Spanyol 2026 dan Akan Digantikan Liam Lawson

Isack Hadjar (Crash) - Image

Isack Hadjar (Crash)

JawaPos.com – Isack Hadjar dipastikan absen pada Grand Prix Spanyol Formula 1 akhir pekan ini karena masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (9/9), Pembalap Red Bull berusia 21 tahun tersebut mengalami retak tulang tipis di pergelangan tangan saat menjalani latihan tinju pada jeda musim panas Formula 1.

Cedera tersebut membuat Hadjar sebelumnya tidak dapat mengikuti Grand Prix Belanda dan Italia, sehingga GP Spanyol menjadi balapan ketiga berturut-turut yang dilewatkannya.

Red Bull menyatakan proses pemulihan Hadjar berjalan positif, tetapi pembalap asal Prancis tersebut belum siap kembali mengendarai mobil balap.

Liam Lawson akan kembali menggantikan Hadjar bersama Max Verstappen pada Grand Prix Spanyol di Madrid. 

Lawson sebelumnya telah menggantikan Hadjar dalam dua balapan terakhir dan akan menjalani akhir pekan ketiga berturut-turut sebagai pembalap pengganti di Red Bull.

Sementara itu, Yuki Tsunoda tetap menggantikan Lawson di tim saudara Red Bull, Racing Bulls. Hadjar sendiri akan hadir di Madrid untuk memberikan dukungan kepada tim meskipun belum dapat turun ke lintasan.

Belum diketahui kapan Hadjar dapat kembali berlomba karena pemulihannya masih berlangsung dan Red Bull belum menentukan jadwal kepulangannya.

Setelah Grand Prix Spanyol, Formula 1 akan memiliki jeda dua pekan sebelum memasuki rangkaian tiga balapan beruntun yang dimulai dengan Grand Prix Azerbaijan pada 24-26 September.

Lawson sebelumnya finis ketujuh di Zandvoort dan ke-14 di Monza, sedangkan Tsunoda masing-masing menempati posisi ke-11 dan ke-10. Red Bull berharap Hadjar dapat kembali ke kokpit dalam waktu dekat setelah kondisinya dinyatakan siap secara fisik.

Editor: Hanny Suwindari
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