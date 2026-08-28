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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.05 WIB

Luca Marini Resmi Pindah ke KTM Tech3 untuk MotoGP 2027 Setelah Tinggalkan Honda HRC

Luca Marini (Crash) - Image

Luca Marini (Crash)

JawaPos.com – Luca Marini dipastikan pindah ke Red Bull KTM Tech3 untuk menjalani musim MotoGP 2027 setelah tim tersebut mengumumkan perekrutan pembalap asal Italia itu.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (28/8), Marini akan meninggalkan Honda HRC setelah memperkuat tim pabrikan Jepang tersebut selama tiga musim sejak bergabung pada 2024.

Pembalap berusia 29 tahun itu dinilai berperan penting dalam perkembangan teknis Honda melalui penampilan yang konsisten serta komunikasi yang baik dengan tim.

Kepindahan Marini ke Tech3 menjadi langkah berikutnya dalam kariernya di kelas utama setelah sebelumnya membela Esponsorama Ducati, VR46 Ducati, dan Honda.

Tech3 belum mengumumkan siapa yang akan menjadi rekan setim Marini pada musim 2027, tetapi pembalap Moto2 Senna Agius diperkirakan menjadi kandidat untuk mengisi kursi kedua.

Sementara itu, keputusan Honda untuk memperkuat susunan pembalapnya dengan Fabio Quartararo dan David Alonso turut membuka jalan bagi Marini untuk meninggalkan pabrikan tersebut.

CEO Tech3 Guenther Steiner menyebut pengalaman serta kemampuan teknis Marini akan menjadi aset penting bagi tim dalam menghadapi perubahan besar MotoGP pada 2027.

Manajer tim Nicolas Goyon juga menilai Marini memiliki pemahaman kuat mengenai kebutuhan pembalap dan pengembangan teknis sehingga dapat membantu KTM menghadapi era baru MotoGP.

Tech3 berharap pengalaman, kecepatan, dan determinasi Marini mampu memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan tim bersama KTM mulai musim 2027.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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