Fabio Quartararo Resmi Bergabung dengan Honda pada MotoGP 2027 hingga 2028

JawaPos.com – Fabio Quartararo dipastikan bergabung dengan Honda mulai MotoGP musim 2027. Juara Dunia MotoGP 2021 itu telah menandatangani kontrak bersama tim Honda HRC untuk menghadapi era baru MotoGP bermesin 850 cc.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Rabu (22/7), Kesepakatan tersebut juga memastikan Quartararo akan membela pabrikan Jepang itu hingga akhir musim 2028.

Kepastian transfer ini mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang sepanjang musim. Honda resmi mengumumkan perekrutan pembalap asal Prancis tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang tim.

Kehadiran Quartararo diharapkan mampu memperkuat daya saing Honda pada regulasi baru yang mulai berlaku tahun depan.

Sejak menjalani debut di MotoGP pada 2019, Quartararo tampil sebagai salah satu pembalap paling konsisten di kelas utama. Ia meraih gelar juara dunia pada musim 2021 dan menjadi runner-up pada musim berikutnya.

Hingga saat ini, Quartararo telah membukukan 11 kemenangan, 32 podium, dan 21 pole position di MotoGP.

Pengumuman perekrutan Quartararo dilakukan tidak lama setelah Honda mengonfirmasi bergabungnya David Alonso. Meski demikian, tim yang akan diperkuat Alonso pada MotoGP 2027 masih belum diumumkan secara resmi.