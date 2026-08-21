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Risma Azzah Fatin
Jumat, 21 Agustus 2026 | 20.35 WIB

MotoGP Dikabarkan Terapkan Sistem Transfer Window ala Sepak Bola untuk Mengatur Bursa Pembalap

MotoGP dikabarkan akan terapkan sistem Transfer Window (Instagram @motogp) - Image

MotoGP dikabarkan akan terapkan sistem Transfer Window (Instagram @motogp)

JawaPos.com – MotoGP dikabarkan tengah mempertimbangkan penerapan sistem jendela transfer seperti yang digunakan dalam sepak bola untuk mengatur perpindahan pembalap.

Dikutip dari akun Instagram @motomainly pada Kamis (20/8), Gagasan tersebut bertujuan membatasi pembahasan mengenai rumor kontrak dan perpindahan pembalap agar tidak terus mendominasi perhatian sepanjang musim.

Jika diterapkan, aktivitas negosiasi dan pengumuman kepindahan pembalap akan memiliki periode tertentu yang lebih teratur. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum mendapat persetujuan seluruh pabrikan.

Sebagian besar kesepakatan pembalap untuk MotoGP 2027 sebenarnya telah tercapai sejak awal 2026, tetapi pengumumannya tertunda akibat persoalan yang melibatkan MotoGP dan sejumlah pabrikan.

Sistem transfer window dinilai dapat membuat proses perpindahan pembalap menjadi lebih terstruktur serta mengurangi ketidakpastian selama kompetisi berlangsung. Meski demikian, penerapannya diperkirakan membutuhkan aturan khusus, terutama untuk pembalap yang baru naik dari kelas yang lebih rendah.

Pengecualian tersebut diperlukan agar sistem baru tidak menghambat peluang pembalap muda mendapatkan tempat di kelas utama.

Mantan pembalap MotoGP, Cal Crutchlow, menilai arah bursa pembalap saat ini sebenarnya sudah dapat diperkirakan jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan.

Menurut Crutchlow, MotoGP memiliki karakteristik berbeda dari sepak bola karena keputusan mengenai masa depan pembalap dan tim tidak hanya ditentukan oleh hasil balapan.

Faktor teknis, hubungan dengan tim, performa motor, serta berbagai pertimbangan lain dapat memengaruhi keputusan dalam menentukan kontrak. Karena itu, penerapan transfer window ala sepak bola masih perlu dikaji secara matang agar sesuai dengan karakteristik kompetisi MotoGP.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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