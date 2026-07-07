FIA Jelaskan Alasan Lewis Hamilton Terhindar dari Penalti dan Tetap Raih Podium Meski Terjadi Insiden Bendera

JawaPos.com – Lewis Hamilton tetap mempertahankan podium Grand Prix Inggris Formula 1 setelah FIA memutuskan tidak menjatuhkan penalti atas dugaan pelanggaran bendera kuning.

Dilansir dari laman Crash pada Selasa (7/7), Pembalap Ferrari itu finis di posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Silverstone.

Meski sempat menjalani penyelidikan pascabalapan, para steward hanya memberikan teguran sehingga hasil akhirnya tidak berubah.

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Sebelumnya, Hamilton mengaku memperkirakan akan menerima hukuman setelah merasa tidak melihat bendera kuning saat mobil Nico Hülkenberg berhenti di tepi lintasan.

Ia bahkan menyatakan kemungkinan kehilangan podium karena telah lebih dahulu menerima penalti lima detik akibat pelanggaran saat start.

Namun, hasil investigasi FIA menunjukkan situasi yang dihadapi Hamilton berbeda dari dugaan awal.

Berdasarkan pemeriksaan data, rekaman video, telemetri, serta keterangan pembalap dan tim, FIA menyimpulkan Hamilton memasuki sektor tersebut sebelum bendera kuning diberlakukan.

Indikasi bendera kuning pada layar kemudi baru muncul ketika mobilnya hampir meninggalkan zona tersebut.

Selain itu, panel lampu hijau berada di akhir sektor sehingga waktu yang dimiliki Hamilton untuk bereaksi dinilai sangat terbatas.