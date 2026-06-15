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Risma Azzah Fatin
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.51 WIB

Lewis Hamilton Raih Kemenangan Grand Prix Perdana untuk Ferrari di Barcelona

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton) - Image

Lewis Hamilton (Instagram @lewishamilton)

JawaPos.com - Lewis Hamilton berhasil mengamankan kemenangan Grand Prix perdana bersama Ferrari setelah tampil gemilang pada balapan di Barcelona, Spanyol.

Dilansir dari laman resmi Formula 1 pada Senin (15/6), hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan kemenangan Mercedes pada musim Formula 1 2026. Pembalap asal Inggris itu menunjukkan performa luar biasa melalui strategi balapan yang tepat dan kecepatan konsisten sepanjang perlombaan.

Ferrari mengambil keputusan berani dengan memasang ban lunak pada awal balapan, meskipun strategi itu tidak langsung membuat Hamilton memimpin sejak lap pertama.

Tim asal Italia itu kemudian menerapkan strategi tiga kali pit stop yang berjalan sempurna setelah Hamilton memperoleh keuntungan dari Virtual Safety Car.

Hamilton mampu membangun jarak secara bertahap dari para pembalap Mercedes hingga mengamankan kemenangan pertamanya dalam hampir dua tahun terakhir.

George Russell harus puas finis di posisi kedua setelah gagal mempertahankan tekanan terhadap Hamilton menjelang akhir balapan.

Sementara itu, Lando Norris melengkapi podium dengan finis ketiga bersama McLaren, sekaligus menciptakan catatan sejarah sebagai podium pertama yang seluruhnya diisi pembalap Inggris sejak 1968.

Di sisi lain, Kimi Antonelli mengalami nasib buruk setelah gagal menyelesaikan balapan akibat masalah pada mobilnya di lap ke-62.

Persaingan di papan atas semakin menarik setelah Max Verstappen finis keempat dan Isack Hadjar berada di posisi keenam untuk Red Bull, sedangkan Oscar Piastri mengamankan posisi kelima bagi McLaren. 

Sebanyak tujuh pembalap gagal finis akibat berbagai kendala teknis, termasuk Charles Leclerc dari Ferrari, Lance Stroll dan Fernando Alonso dari Aston Martin, serta beberapa pembalap lainnya.

Editor: Candra Mega Sari
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